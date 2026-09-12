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Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691792
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Описание товара Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET
Погружной блендер KHB 0312 Gourmet — это стильное решение для современной кухни в сдержанном сером цвете.Объем чаши в 500 мл позволяет легко готовить порции для семьи или друзей. Благодаря двойной защите двигателя от перегрева и перегрузки устройство обеспечивает безопасность в процессе работы. В комплект входят четыре насадки: блендер, измельчитель, миксер и насадка для пюре, это делает прибор универсальным помощником в кулинарии. С мощностью 1500 Вт и шестью скоростями, включая режим Turbo, достигаются скорости до 15 000 об/мин, что позволяет быстро и качественно обрабатывать любые ингредиенты. В мерном стакане, который прилагается к устройству, удобно отмерять продукты для рецептов. Погружной блендер от Кертинг — это идеальный выбор для приготовления вкусных и разнообразных блюд с минимальными усилиями.
Погружной блендер KHB 0312 Gourmet — это стильное решение для современной кухни в сдержанном сером цвете.Объем чаши в 500 мл позволяет легко готовить порции для семьи или друзей. Благодаря двойной защите двигателя от перегрева и перегрузки устройство обеспечивает безопасность в процессе работы. В комплект входят четыре насадки: блендер, измельчитель, миксер и насадка для пюре, это делает прибор универсальным помощником в кулинарии. С мощностью 1500 Вт и шестью скоростями, включая режим Turbo, достигаются скорости до 15 000 об/мин, что позволяет быстро и качественно обрабатывать любые ингредиенты. В мерном стакане, который прилагается к устройству, удобно отмерять продукты для рецептов. Погружной блендер от Кертинг — это идеальный выбор для приготовления вкусных и разнообразных блюд с минимальными усилиями.
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