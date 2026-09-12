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Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET

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Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 1
Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 2
Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 3
Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 4
Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 5
Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 6
Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 7
Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 8
Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 9
Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 10
Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 11
Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 1
  • Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 2
  • Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 3
  • Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 4
  • Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 5
  • Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 6
  • Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 7
  • Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 8
  • Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 9
  • Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 10
  • Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 11
  • Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691792
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
37х31х17
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET

Погружной блендер KHB 0312 Gourmet — это стильное решение для современной кухни в сдержанном сером цвете.Объем чаши в 500 мл позволяет легко готовить порции для семьи или друзей. Благодаря двойной защите двигателя от перегрева и перегрузки устройство обеспечивает безопасность в процессе работы. В комплект входят четыре насадки: блендер, измельчитель, миксер и насадка для пюре, это делает прибор универсальным помощником в кулинарии. С мощностью 1500 Вт и шестью скоростями, включая режим Turbo, достигаются скорости до 15 000 об/мин, что позволяет быстро и качественно обрабатывать любые ингредиенты. В мерном стакане, который прилагается к устройству, удобно отмерять продукты для рецептов. Погружной блендер от Кертинг — это идеальный выбор для приготовления вкусных и разнообразных блюд с минимальными усилиями.

Отзывы о товаре Блендер погружной Korting KHB 0312 GOURMET




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Блендеры
Описание
Погружной блендер KHB 0312 Gourmet — это стильное решение для современной кухни в сдержанном сером цвете.Объем чаши в 500 мл позволяет легко готовить порции для семьи или друзей. Благодаря двойной защите двигателя от перегрева и перегрузки устройство обеспечивает безопасность в процессе работы. В комплект входят четыре насадки: блендер, измельчитель, миксер и насадка для пюре, это делает прибор универсальным помощником в кулинарии. С мощностью 1500 Вт и шестью скоростями, включая режим Turbo, достигаются скорости до 15 000 об/мин, что позволяет быстро и качественно обрабатывать любые ингредиенты. В мерном стакане, который прилагается к устройству, удобно отмерять продукты для рецептов. Погружной блендер от Кертинг — это идеальный выбор для приготовления вкусных и разнообразных блюд с минимальными усилиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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