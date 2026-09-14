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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
белый, черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739890
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венчик, для пюре, насадка-блендер, нож-измельчитель
Цвет
белый, черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
Функции и особенности
Металлическая ножка, турборежим, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х10
Вес, кг.
1
Описание товара Блендер погружной KORTING KHB 0315 W Tulip
Погружной блендер Korting мощностью 800 Вт — практичный помощник для приготовления блюд и напитков. Максимальная скорость вращения до 14 000 об/мин помогает быстро справляться с измельчением и смешиванием продуктов, а 2 скорости позволяют выбрать подходящий режим работы.
В комплекте предусмотрены 3 насадки для разных кулинарных задач. Вместительный кувшин на 0,6 л удобен для приготовления смесей, а измельчитель объёмом 0,5 л — для обработки продуктов небольшими порциями. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивную работу, чаша измельчителя выполнена из пластика.
При весе всего 1 кг блендер легко держать в руке, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобство размещения во время использования. Чёрно-белое оформление выглядит выразительно и легко впишется в кухонное пространство.
венчик, для пюре, насадка-блендер, нож-измельчитель
Цвет
белый, черный
Вакуумная функция
нет
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Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
Функции и особенности
Металлическая ножка, турборежим, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Korting мощностью 800 Вт — практичный помощник для приготовления блюд и напитков. Максимальная скорость вращения до 14 000 об/мин помогает быстро справляться с измельчением и смешиванием продуктов, а 2 скорости позволяют выбрать подходящий режим работы.
В комплекте предусмотрены 3 насадки для разных кулинарных задач. Вместительный кувшин на 0,6 л удобен для приготовления смесей, а измельчитель объёмом 0,5 л — для обработки продуктов небольшими порциями. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивную работу, чаша измельчителя выполнена из пластика.
При весе всего 1 кг блендер легко держать в руке, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобство размещения во время использования. Чёрно-белое оформление выглядит выразительно и легко впишется в кухонное пространство.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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