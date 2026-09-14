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Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE

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Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 6
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 7
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 8
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 9
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 7
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 8
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 9
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739001
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х23х9
Вес, кг.
1.83

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE

GIGABYTE GV-N507TWF3OC-16GD — это высокопроизводительная видеокарта, созданная для геймеров и профессионалов, которые требуют максимальной производительности и надежности. Оснащенная передовыми технологиями, она обеспечивает превосходную графику, высокую скорость обработки данных и эффективное охлаждение. Эта модель идеально подходит для современных игр, работы с графикой и ресурсоемких задач. Архитектура NVIDIA Blackwell и DLSS 4 Видеокарта работает на основе новейшей архитектуры NVIDIA Blackwell, которая обеспечивает значительный прирост производительности и энергоэффективности. Технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) позволяет улучшить качество изображения и повысить FPS в играх, используя искусственный интеллект для сглаживания и повышения детализации. GeForce RTX 5070 Ti Оснащенная графическим процессором GeForce RTX 5070 Ti, видеокарта обеспечивает высокую производительность в играх и приложениях, требующих интенсивных вычислений. Это делает ее идеальным выбором для геймеров, стримеров и профессионалов в области 3D-моделирования и видеомонтажа. Интегрированная память GDDR7 256-бит объемом 16 ГБ Видеокарта оснащена высокоскоростной памятью GDDR7 с 256-битной шиной и объемом 16 ГБ. Это обеспечивает быструю передачу данных и позволяет работать с ресурсоемкими приложениями и играми на ультра-настройках без задержек. Система охлаждения WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами обеспечивает эффективное отведение тепла даже при максимальных нагрузках. Это позволяет поддерживать стабильную производительность и продлевает срок службы видеокарты. Ястреб-фанат Технология "Ястреб-фанат" оптимизирует работу вентиляторов, снижая уровень шума и улучшая охлаждение. Это особенно важно для пользователей, которые ценят тишину и комфорт во время работы или игр. Теплопроводящий гель серверного класса Использование теплопроводящего геля серверного класса обеспечивает более эффективное распределение тепла, что способствует снижению температуры ключевых компонентов видеокарты и повышает ее надежность. Двойной BIOS (производительность/тишина) Видеокарта оснащена двойным BIOS, который позволяет переключаться между режимами "Производительность" и "Тишина". Это дает пользователю гибкость в выборе между максимальной мощностью и минимальным уровнем шума. NVIDIA SFF-ready Видеокарта поддерживает стандарт NVIDIA SFF-ready, что делает ее совместимой с компактными корпусами и системами малого форм-фактора. Это идеальное решение для тех, кто хочет собрать мощный, но компактный ПК. Усиленная конструкция Усиленная конструкция видеокарты обеспечивает повышенную долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам. Это особенно важно для пользователей, которые часто транспортируют свое оборудование или работают в условиях повышенной вибрации. Универсальный держатель VGA Универсальный держатель VGA позволяет легко устанавливать видеокарту в различные корпуса и системы, обеспечивая надежную фиксацию и предотвращая провисание. Это делает процесс сборки ПК более удобным и безопасным.

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Описание
GIGABYTE GV-N507TWF3OC-16GD — это высокопроизводительная видеокарта, созданная для геймеров и профессионалов, которые требуют максимальной производительности и надежности. Оснащенная передовыми технологиями, она обеспечивает превосходную графику, высокую скорость обработки данных и эффективное охлаждение. Эта модель идеально подходит для современных игр, работы с графикой и ресурсоемких задач. Архитектура NVIDIA Blackwell и DLSS 4 Видеокарта работает на основе новейшей архитектуры NVIDIA Blackwell, которая обеспечивает значительный прирост производительности и энергоэффективности. Технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) позволяет улучшить качество изображения и повысить FPS в играх, используя искусственный интеллект для сглаживания и повышения детализации. GeForce RTX 5070 Ti Оснащенная графическим процессором GeForce RTX 5070 Ti, видеокарта обеспечивает высокую производительность в играх и приложениях, требующих интенсивных вычислений. Это делает ее идеальным выбором для геймеров, стримеров и профессионалов в области 3D-моделирования и видеомонтажа. Интегрированная память GDDR7 256-бит объемом 16 ГБ Видеокарта оснащена высокоскоростной памятью GDDR7 с 256-битной шиной и объемом 16 ГБ. Это обеспечивает быструю передачу данных и позволяет работать с ресурсоемкими приложениями и играми на ультра-настройках без задержек. Система охлаждения WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами обеспечивает эффективное отведение тепла даже при максимальных нагрузках. Это позволяет поддерживать стабильную производительность и продлевает срок службы видеокарты. Ястреб-фанат Технология "Ястреб-фанат" оптимизирует работу вентиляторов, снижая уровень шума и улучшая охлаждение. Это особенно важно для пользователей, которые ценят тишину и комфорт во время работы или игр. Теплопроводящий гель серверного класса Использование теплопроводящего геля серверного класса обеспечивает более эффективное распределение тепла, что способствует снижению температуры ключевых компонентов видеокарты и повышает ее надежность. Двойной BIOS (производительность/тишина) Видеокарта оснащена двойным BIOS, который позволяет переключаться между режимами "Производительность" и "Тишина". Это дает пользователю гибкость в выборе между максимальной мощностью и минимальным уровнем шума. NVIDIA SFF-ready Видеокарта поддерживает стандарт NVIDIA SFF-ready, что делает ее совместимой с компактными корпусами и системами малого форм-фактора. Это идеальное решение для тех, кто хочет собрать мощный, но компактный ПК. Усиленная конструкция Усиленная конструкция видеокарты обеспечивает повышенную долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам. Это особенно важно для пользователей, которые часто транспортируют свое оборудование или работают в условиях повышенной вибрации. Универсальный держатель VGA Универсальный держатель VGA позволяет легко устанавливать видеокарту в различные корпуса и системы, обеспечивая надежную фиксацию и предотвращая провисание. Это делает процесс сборки ПК более удобным и безопасным.
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Отзывы


Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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