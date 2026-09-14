Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TWF3OC-16GD GIGABYTE

GIGABYTE GV-N507TWF3OC-16GD — это высокопроизводительная видеокарта, созданная для геймеров и профессионалов, которые требуют максимальной производительности и надежности. Оснащенная передовыми технологиями, она обеспечивает превосходную графику, высокую скорость обработки данных и эффективное охлаждение. Эта модель идеально подходит для современных игр, работы с графикой и ресурсоемких задач. Архитектура NVIDIA Blackwell и DLSS 4 Видеокарта работает на основе новейшей архитектуры NVIDIA Blackwell, которая обеспечивает значительный прирост производительности и энергоэффективности. Технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) позволяет улучшить качество изображения и повысить FPS в играх, используя искусственный интеллект для сглаживания и повышения детализации. GeForce RTX 5070 Ti Оснащенная графическим процессором GeForce RTX 5070 Ti, видеокарта обеспечивает высокую производительность в играх и приложениях, требующих интенсивных вычислений. Это делает ее идеальным выбором для геймеров, стримеров и профессионалов в области 3D-моделирования и видеомонтажа. Интегрированная память GDDR7 256-бит объемом 16 ГБ Видеокарта оснащена высокоскоростной памятью GDDR7 с 256-битной шиной и объемом 16 ГБ. Это обеспечивает быструю передачу данных и позволяет работать с ресурсоемкими приложениями и играми на ультра-настройках без задержек. Система охлаждения WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами обеспечивает эффективное отведение тепла даже при максимальных нагрузках. Это позволяет поддерживать стабильную производительность и продлевает срок службы видеокарты. Ястреб-фанат Технология "Ястреб-фанат" оптимизирует работу вентиляторов, снижая уровень шума и улучшая охлаждение. Это особенно важно для пользователей, которые ценят тишину и комфорт во время работы или игр. Теплопроводящий гель серверного класса Использование теплопроводящего геля серверного класса обеспечивает более эффективное распределение тепла, что способствует снижению температуры ключевых компонентов видеокарты и повышает ее надежность. Двойной BIOS (производительность/тишина) Видеокарта оснащена двойным BIOS, который позволяет переключаться между режимами "Производительность" и "Тишина". Это дает пользователю гибкость в выборе между максимальной мощностью и минимальным уровнем шума. NVIDIA SFF-ready Видеокарта поддерживает стандарт NVIDIA SFF-ready, что делает ее совместимой с компактными корпусами и системами малого форм-фактора. Это идеальное решение для тех, кто хочет собрать мощный, но компактный ПК. Усиленная конструкция Усиленная конструкция видеокарты обеспечивает повышенную долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам. Это особенно важно для пользователей, которые часто транспортируют свое оборудование или работают в условиях повышенной вибрации. Универсальный держатель VGA Универсальный держатель VGA позволяет легко устанавливать видеокарту в различные корпуса и системы, обеспечивая надежную фиксацию и предотвращая провисание. Это делает процесс сборки ПК более удобным и безопасным.