Описание товара Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 (RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC)

MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC - высокопроизводительная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell с трёхвентиляторным кулером SHADOW 3X, ориентированная на продвинутый QHD- и 4K-гейминг и тяжёлые профессиональные задачи. Модель сочетает 16 ГБ GDDR7, 256-битную шину и мощную подсистему питания, оставаясь в форм-факторе около 303 мм длиной.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC подойдёт пользователям, которые играют в современные ААА-проекты в 4K с высоким качеством графики и трассировкой лучей, рассчитывая на стабильный FPS без жёстких компромиссов. Для рабочих станций карта интересна рендер-студиям, 3D-художникам и специалистам, использующим AI-нагрузки, где важны 16 ГБ VRAM, широкая шина и высокая пропускная способность памяти.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC 8960 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 256-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2482-2497 МГц в режиме Extreme, а энергопотребление около 300 Вт требует хорошей системы охлаждения корпуса, но обеспечивает серьёзный запас по производительности в 4K и тяжёлых RT-сценах.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe Gen5 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая вывод до 8K с высокой частотой и VRR. Охлаждение SHADOW 3X с вентиляторами TORX Fan 5.0, массивным радиатором и качественной опорной пластиной делает карту пригодной для длительных игровых сессий и рендера без заметного троттлинга, при условии хорошего airflow.

Важные нюансы перед покупкой

MSI рекомендует блок питания не менее 750 Вт и 16-пиновый коннектор 12VHPWR, поэтому важно оценить состояние и стандарт существующего БП, а также аккуратно проложить кабель, избегая перегибов. Габариты 303?121?49 мм и масса почти килограмм требуют продуманного крепления и, при необходимости, поддержки видеокарты, чтобы избежать провиса и лишней нагрузки на слот PCIe.