Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 (RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 (RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC)
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC - высокопроизводительная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell с трёхвентиляторным кулером SHADOW 3X, ориентированная на продвинутый QHD- и 4K-гейминг и тяжёлые профессиональные задачи. Модель сочетает 16 ГБ GDDR7, 256-битную шину и мощную подсистему питания, оставаясь в форм-факторе около 303 мм длиной.
Для кого и под какие задачи
RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC подойдёт пользователям, которые играют в современные ААА-проекты в 4K с высоким качеством графики и трассировкой лучей, рассчитывая на стабильный FPS без жёстких компромиссов. Для рабочих станций карта интересна рендер-студиям, 3D-художникам и специалистам, использующим AI-нагрузки, где важны 16 ГБ VRAM, широкая шина и высокая пропускная способность памяти.
Архитектура и производительность
По спецификациям у RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC 8960 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 256-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2482-2497 МГц в режиме Extreme, а энергопотребление около 300 Вт требует хорошей системы охлаждения корпуса, но обеспечивает серьёзный запас по производительности в 4K и тяжёлых RT-сценах.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe Gen5 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая вывод до 8K с высокой частотой и VRR. Охлаждение SHADOW 3X с вентиляторами TORX Fan 5.0, массивным радиатором и качественной опорной пластиной делает карту пригодной для длительных игровых сессий и рендера без заметного троттлинга, при условии хорошего airflow.
Важные нюансы перед покупкой
MSI рекомендует блок питания не менее 750 Вт и 16-пиновый коннектор 12VHPWR, поэтому важно оценить состояние и стандарт существующего БП, а также аккуратно проложить кабель, избегая перегибов. Габариты 303?121?49 мм и масса почти килограмм требуют продуманного крепления и, при необходимости, поддержки видеокарты, чтобы избежать провиса и лишней нагрузки на слот PCIe.
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MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC - высокопроизводительная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell с трёхвентиляторным кулером SHADOW 3X, ориентированная на продвинутый QHD- и 4K-гейминг и тяжёлые профессиональные задачи. Модель сочетает 16 ГБ GDDR7, 256-битную шину и мощную подсистему питания, оставаясь в форм-факторе около 303 мм длиной.
Для кого и под какие задачи
RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC подойдёт пользователям, которые играют в современные ААА-проекты в 4K с высоким качеством графики и трассировкой лучей, рассчитывая на стабильный FPS без жёстких компромиссов. Для рабочих станций карта интересна рендер-студиям, 3D-художникам и специалистам, использующим AI-нагрузки, где важны 16 ГБ VRAM, широкая шина и высокая пропускная способность памяти.
Архитектура и производительность
По спецификациям у RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC 8960 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 256-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2482-2497 МГц в режиме Extreme, а энергопотребление около 300 Вт требует хорошей системы охлаждения корпуса, но обеспечивает серьёзный запас по производительности в 4K и тяжёлых RT-сценах.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe Gen5 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая вывод до 8K с высокой частотой и VRR. Охлаждение SHADOW 3X с вентиляторами TORX Fan 5.0, массивным радиатором и качественной опорной пластиной делает карту пригодной для длительных игровых сессий и рендера без заметного троттлинга, при условии хорошего airflow.
Важные нюансы перед покупкой
MSI рекомендует блок питания не менее 750 Вт и 16-пиновый коннектор 12VHPWR, поэтому важно оценить состояние и стандарт существующего БП, а также аккуратно проложить кабель, избегая перегибов. Габариты 303?121?49 мм и масса почти килограмм требуют продуманного крепления и, при необходимости, поддержки видеокарты, чтобы избежать провиса и лишней нагрузки на слот PCIe.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, RTX 5070 Ti
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