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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
331.9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717843
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Описание товара Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO-S OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031U)
**Видеокарта Palit RTX 5070 Ti GAMINGPRO-S OC 16GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх.
**Основные характеристики:**
* **Модель графического процессора:** RTX 5070 Ti.
* **Тип видеопамяти:** GDDR7.
* **Объём видеопамяти:** 16 ГБ.
* **Разрядность шины видеопамяти:** 256 бит.
* **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320.
* **Количество DisplayPort:** 3.
* **Количество HDMI:** 1.
* **Заводской разгон (Overclocking):** да.
**Преимущества:**
* **Три вентилятора** обеспечивают эффективное охлаждение, что позволяет видеокарте работать на высокой производительности без перегрева.
* **Подсветка** придаёт стильный вид и создаёт атмосферу для игрового процесса.
* **Активное охлаждение** гарантирует стабильную работу даже в самых требовательных играх.
* **Поддержка подключения до четырёх мониторов** даёт возможность расширить игровое пространство и повысить эффективность работы.
Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто хочет получить высокое качество изображения, быструю работу и надёжность. Она подойдёт как для игр, так и для других задач, требующих высокой производительности.
**Видеокарта Palit RTX 5070 Ti GAMINGPRO-S OC 16GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх.
**Основные характеристики:**
* **Модель графического процессора:** RTX 5070 Ti.
* **Тип видеопамяти:** GDDR7.
* **Объём видеопамяти:** 16 ГБ.
* **Разрядность шины видеопамяти:** 256 бит.
* **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320.
* **Количество DisplayPort:** 3.
* **Количество HDMI:** 1.
* **Заводской разгон (Overclocking):** да.
**Преимущества:**
* **Три вентилятора** обеспечивают эффективное охлаждение, что позволяет видеокарте работать на высокой производительности без перегрева.
* **Подсветка** придаёт стильный вид и создаёт атмосферу для игрового процесса.
* **Активное охлаждение** гарантирует стабильную работу даже в самых требовательных играх.
* **Поддержка подключения до четырёх мониторов** даёт возможность расширить игровое пространство и повысить эффективность работы.
Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто хочет получить высокое качество изображения, быструю работу и надёжность. Она подойдёт как для игр, так и для других задач, требующих высокой производительности.
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO-S OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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