Видеокарта MSI RTX5070Ti 16G VENTUS 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2300
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706521
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Видеокарта MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC [RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC] значительно повышает возможности системного блока в плане обработки графических данных. Дискретный видеопроцессор с частотой чипа 2300 МГц и емкостью видеопамяти 16384 МБ ориентирован на применение в передовых геймерских сборках. Модель с бэкплейтом из металла совместима с корпусами ПК, рассчитанными на платы расширения длиной от 303 мм. Для взаимодействия с устройствами вывода графики видеопроцессор MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC [RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC] оснащается выходами 3x DisplayPort и HDMI. Компонент располагает активной системой воздушного охлаждения, включающей 3 осевых вентилятора. Полное энергопотребление устройства под нагрузкой – 300 Вт. Стабильная работа компонента гарантирована при мощности БП сборки от 700 Вт.
Видеокарта MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC [RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC] значительно повышает возможности системного блока в плане обработки графических данных. Дискретный видеопроцессор с частотой чипа 2300 МГц и емкостью видеопамяти 16384 МБ ориентирован на применение в передовых геймерских сборках. Модель с бэкплейтом из металла совместима с корпусами ПК, рассчитанными на платы расширения длиной от 303 мм. Для взаимодействия с устройствами вывода графики видеопроцессор MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC [RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC] оснащается выходами 3x DisplayPort и HDMI. Компонент располагает активной системой воздушного охлаждения, включающей 3 осевых вентилятора. Полное энергопотребление устройства под нагрузкой – 300 Вт. Стабильная работа компонента гарантирована при мощности БП сборки от 700 Вт.
Видеокарта MSI RTX5070Ti 16G VENTUS 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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