Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB <90YV0MF0-M0NA00>

Prime GeForce RTX 5070 Ti — это видеокарта, разработанная для энтузиастов, которые ищут высокую производительность в компактном форм-факторе. Она оснащена 2,5-слотовым дизайном, что обеспечивает расширенную совместимость с различными корпусами, и усовершенствованной конструкцией из трех вентиляторов для эффективного охлаждения. Эта карта позволяет упаковать мощную производительность в меньший размер, что делает её идеальным выбором для сборки компактных, но мощных ПК. Производительность ИИ Видеокарта обладает производительностью ИИ в 1432 ТОП, что делает её отличным выбором для задач, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. Это позволяет использовать карту не только для игр, но и для профессиональных приложений, требующих высокой вычислительной мощности. PCI-Express 5.0 Prime GeForce RTX 5070 Ti поддерживает стандарт PCI-Express 5.0, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с современными материнскими платами. Это позволяет максимально использовать потенциал видеокарты и избежать узких мест в производительности. Видеопамять Карта оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокую скорость и объем памяти для работы с большими текстурами и сложными сценами. Это позволяет играть в современные игры на высоких настройках и работать с профессиональными приложениями, требующими большого объема видеопамяти. Частота графического процессора Частота графического процессора в режиме разгона составляет 2527 МГц, а в режиме по умолчанию — 2497 МГц (Boost Clock). Это обеспечивает высокую производительность и стабильность работы в различных сценариях использования. Ядро CUDA Видеокарта обладает 8960 ядрами CUDA, что позволяет эффективно выполнять параллельные вычисления и ускорять работу приложений, поддерживающих технологию CUDA. Интерфейс памяти Интерфейс памяти 256-бит обеспечивает высокую пропускную способность и эффективное использование видеопамяти, что позволяет работать с большими объемами данных и сложными графическими задачами. Разрешение Максимальное цифровое разрешение составляет 7680 x 4320, что позволяет работать с высокоразрешительными дисплеями и наслаждаться детализированным изображением в играх и приложениях. Интерфейсы Видеокарта оснащена одним портом HDMI 2.1b и тремя портами DisplayPort 2.1b, что обеспечивает гибкость подключения различных дисплеев и устройств.