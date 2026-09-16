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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 2080
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1520
Охлаждение
пассивное
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739149
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Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA
Видеокарта AETINA на базе мощного графического процессора GeForce RTX 2080 от NVIDIA — это сочетание высокой производительности и инноваций. 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR6 позволят запускать ресурсоёмкие приложения и современные игры без задержек и «просадок» FPS, а высокая частота графического процессора в 1520 МГц даёт запас производительности для требовательных задач. Пропускная способность поддерживается солидной разрядностью шины памяти 256 bit и частотой 14000 МГц, что обеспечит быстрый обмен данными и плавную работу даже в интенсивных нагрузках. Пассивное охлаждение делает видеокарту совершенно бесшумной — идеальный вариант для тех, кто ценит тишину и минимальное обслуживание систем охлаждения. Интерфейс PCI-E 3.0 делает установку быстрой и удобной с современными материнскими платами на разных конфигурациях.
Видеокарта AETINA на базе мощного графического процессора GeForce RTX 2080 от NVIDIA — это сочетание высокой производительности и инноваций. 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR6 позволят запускать ресурсоёмкие приложения и современные игры без задержек и «просадок» FPS, а высокая частота графического процессора в 1520 МГц даёт запас производительности для требовательных задач. Пропускная способность поддерживается солидной разрядностью шины памяти 256 bit и частотой 14000 МГц, что обеспечит быстрый обмен данными и плавную работу даже в интенсивных нагрузках. Пассивное охлаждение делает видеокарту совершенно бесшумной — идеальный вариант для тех, кто ценит тишину и минимальное обслуживание систем охлаждения. Интерфейс PCI-E 3.0 делает установку быстрой и удобной с современными материнскими платами на разных конфигурациях.
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