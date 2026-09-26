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Характеристики
Графический процессор
Quadro RTX A4500
Объем видеопамяти
20 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1050
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
320 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740943
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Описание товара Видеокарта Nvidia RTX A4500 20GB GDDR6 with ECC, 4x DisplayPort 1.4a, 200W (900-5G132-1750-000 / VCNRTXA4500-SB)
Видеокарта NVIDIA на базе процессора Quadro RTX A4500 — ваш новый помощник для сложнейших задач. Большой объём видеопамяти в 20 Гб позволяет работать с массивными проектами без малейших задержек, будь то 3D-моделирование или обработка графики. Современная видеопамять GDDR6 и высокая частота 16000 МГц обеспечивают стремительный отклик и отличную производительность при любых нагрузках. Благодаря широкой 320-битной шине памяти данные передаются молниеносно, а техпроцесс 8 нм повышает эффективность и снижает энергопотребление. Частота графического процессора 1050 МГц гарантирует стабильную работу даже при интенсивном рендеринге. Лучший выбор для профессионалов, которым важно мощное и надёжное оборудование.
Видеокарта NVIDIA на базе процессора Quadro RTX A4500 — ваш новый помощник для сложнейших задач. Большой объём видеопамяти в 20 Гб позволяет работать с массивными проектами без малейших задержек, будь то 3D-моделирование или обработка графики. Современная видеопамять GDDR6 и высокая частота 16000 МГц обеспечивают стремительный отклик и отличную производительность при любых нагрузках. Благодаря широкой 320-битной шине памяти данные передаются молниеносно, а техпроцесс 8 нм повышает эффективность и снижает энергопотребление. Частота графического процессора 1050 МГц гарантирует стабильную работу даже при интенсивном рендеринге. Лучший выбор для профессионалов, которым важно мощное и надёжное оборудование.
Видеокарта Nvidia RTX A4500 20GB GDDR6 with ECC, 4x DisplayPort 1.4a, 200W (900-5G132-1750-000 / VCNRTXA4500-SB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Видеокарта Nvidia RTX A4500 20GB GDDR6 with ECC, 4x DisplayPort 1.4a, 200W (900-5G132-1750-000 / VCNRTXA4500-SB)