Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker
Palit GeForce RTX 5080 — это мощная видеокарта нового поколения, созданная для геймеров и профессионалов, которые ожидают максимальную производительность и качество изображения. Оснащенная интерфейсом PCI-E 5.0, она поддерживает подключение до четырех мониторов, что позволяет создать великолепную многомониторную рабочую станцию или игровой сетап. С максимальным разрешением 7680x4320, вы будете поражены четкостью и детализацией изображения, а объем видеопамяти в 16 Гб GDDR7 обеспечивает молниеносную обработку графики и безукоризненное воспроизведение даже в самых требовательных играх и приложениях. Управляемая графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5080, эта видеокарта работает на частоте 2295 МГц, что гарантирует быстрое и плавное выполнение любых задач. Адаптация к современным приложениям обеспечивается частотой видеопамяти в 30000 МГц, а 256-битная шина памяти позволяет быстро передавать данные, минимизируя время задержки. Карта оборудована активной системой охлаждения, которая поддерживает оптимальную рабочую температуру даже во время интенсивной работы, не допуская перегрева. Длина видеокарты составляет 332 мм, что делает ее совместимой с большинством современных корпусов. Она оснащена разъемами HDMI и DisplayPort, что позволяет легко подключать самые современные дисплеи и другие устройства. Эта модель, произведенная в Китае, демонстрирует высокие стандарты качества и инновационные технологии от компании Palit, делая ее отличным выбором для тех, кто ищет оптимальное сочетание мощности и надежности.
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