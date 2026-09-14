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Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker

Отзывы(0)
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Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 1
Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 2
Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 3
Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 4
Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 5
Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 6
Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 7
Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 8
Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 9
Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 10
Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 11
Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 12
Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 1
  • Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 2
  • Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 3
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  • Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 5
  • Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 6
  • Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 7
  • Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 8
  • Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 9
  • Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 10
  • Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 11
  • Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 12
  • Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733067
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Характеристики

Бренд
Palit
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
332
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х22х11
Вес, кг.
2.32

Описание товара Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker

Palit GeForce RTX 5080 — это мощная видеокарта нового поколения, созданная для геймеров и профессионалов, которые ожидают максимальную производительность и качество изображения. Оснащенная интерфейсом PCI-E 5.0, она поддерживает подключение до четырех мониторов, что позволяет создать великолепную многомониторную рабочую станцию или игровой сетап. С максимальным разрешением 7680x4320, вы будете поражены четкостью и детализацией изображения, а объем видеопамяти в 16 Гб GDDR7 обеспечивает молниеносную обработку графики и безукоризненное воспроизведение даже в самых требовательных играх и приложениях. Управляемая графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5080, эта видеокарта работает на частоте 2295 МГц, что гарантирует быстрое и плавное выполнение любых задач. Адаптация к современным приложениям обеспечивается частотой видеопамяти в 30000 МГц, а 256-битная шина памяти позволяет быстро передавать данные, минимизируя время задержки. Карта оборудована активной системой охлаждения, которая поддерживает оптимальную рабочую температуру даже во время интенсивной работы, не допуская перегрева. Длина видеокарты составляет 332 мм, что делает ее совместимой с большинством современных корпусов. Она оснащена разъемами HDMI и DisplayPort, что позволяет легко подключать самые современные дисплеи и другие устройства. Эта модель, произведенная в Китае, демонстрирует высокие стандарты качества и инновационные технологии от компании Palit, делая ее отличным выбором для тех, кто ищет оптимальное сочетание мощности и надежности.

Отзывы о товаре Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Palit
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
332
Страна производитель
Китай
Описание
Palit GeForce RTX 5080 — это мощная видеокарта нового поколения, созданная для геймеров и профессионалов, которые ожидают максимальную производительность и качество изображения. Оснащенная интерфейсом PCI-E 5.0, она поддерживает подключение до четырех мониторов, что позволяет создать великолепную многомониторную рабочую станцию или игровой сетап. С максимальным разрешением 7680x4320, вы будете поражены четкостью и детализацией изображения, а объем видеопамяти в 16 Гб GDDR7 обеспечивает молниеносную обработку графики и безукоризненное воспроизведение даже в самых требовательных играх и приложениях. Управляемая графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5080, эта видеокарта работает на частоте 2295 МГц, что гарантирует быстрое и плавное выполнение любых задач. Адаптация к современным приложениям обеспечивается частотой видеопамяти в 30000 МГц, а 256-битная шина памяти позволяет быстро передавать данные, минимизируя время задержки. Карта оборудована активной системой охлаждения, которая поддерживает оптимальную рабочую температуру даже во время интенсивной работы, не допуская перегрева. Длина видеокарты составляет 332 мм, что делает ее совместимой с большинством современных корпусов. Она оснащена разъемами HDMI и DisplayPort, что позволяет легко подключать самые современные дисплеи и другие устройства. Эта модель, произведенная в Китае, демонстрирует высокие стандарты качества и инновационные технологии от компании Palit, делая ее отличным выбором для тех, кто ищет оптимальное сочетание мощности и надежности.
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Отзывы


Видеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI V1/mouse pad/sticker - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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