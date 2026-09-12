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Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2452
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
133 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700172
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2452
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х27х11
Вес, кг.
2.64

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB GDDR7 - высокопроизводительная игровая карта на архитектуре NVIDIA Blackwell с 16 ГБ GDDR7 и 256-битной шиной, ориентированная на продвинутый QHD/4K-гейминг и работу с современными графическими технологиями. Серия Gaming OC сочетает заводской разгон, фирменное охлаждение WINDFORCE и акцент на стабильности под длительной игровой и рабочей нагрузкой.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 Ti Gaming OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p с максимальными настройками и активной трассировкой лучей, а также в части игр на 4K с оптимизацией параметров. 16 ГБ GDDR7 и быстрая шина делают карту интересной для создателей контента, стримеров, пользователей, работающих с тяжёлыми сценами, фотореалистичными материалами и нейросетевыми инструментами, использующими CUDA и Tensor-ядра.

Производительность и память

Графический процессор GeForce RTX 5070 Ti оснащён 8960 CUDA-ядрами и поддерживает технологии DLSS 4 и NVIDIA Reflex, что позволяет сочетать высокое качество картинки с повышенной частотой кадров и сниженной задержкой ввода. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR7 с эффективной скоростью около 28 Гбит/с и 256-битным интерфейсом обеспечивает очень высокую пропускную способность, что важно для трассировки лучей, высоких разрешений и сложных текстурных сцен.

Охлаждение и конструкция

Фирменная система охлаждения WINDFORCE с тройным вентилятором и продуманным направлением воздушных потоков рассчитана на удержание частот разгона при длительных игровых сессиях. Укреплённая конструкция и дополнительный держатель (VGA-holder) помогают снизить нагрузку на слот PCIe в больших корпусах, а RGB-подсветка позволяет визуально интегрировать карту в геймерскую сборку.

Подключения и требования к системе

Карта использует интерфейс PCI Express 5.0 и подключается через современный 16-контактный разъём питания 12VHPWR, что требует совместимого блока питания или качественного переходника. Набор видеовыходов обычно включает три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1, что позволяет подключать несколько высокочастотных QHD/4K-мониторов и использовать возможности 4K/8K-вывода.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 5070 Ti Gaming OC заметно нагружает систему, поэтому перед установкой нужно убедиться, что блок питания достаточно мощный, а в корпусе хорошо организован приток и вытяжка воздуха. Карта крупная, с тройным кулером и занимает несколько слотов, ей нужен просторный корпус, а свою мощность она особенно хорошо раскрывает с монитором 1440p или 4K с высокой частотой обновления.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2452
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB GDDR7 - высокопроизводительная игровая карта на архитектуре NVIDIA Blackwell с 16 ГБ GDDR7 и 256-битной шиной, ориентированная на продвинутый QHD/4K-гейминг и работу с современными графическими технологиями. Серия Gaming OC сочетает заводской разгон, фирменное охлаждение WINDFORCE и акцент на стабильности под длительной игровой и рабочей нагрузкой.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 Ti Gaming OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p с максимальными настройками и активной трассировкой лучей, а также в части игр на 4K с оптимизацией параметров. 16 ГБ GDDR7 и быстрая шина делают карту интересной для создателей контента, стримеров, пользователей, работающих с тяжёлыми сценами, фотореалистичными материалами и нейросетевыми инструментами, использующими CUDA и Tensor-ядра.

Производительность и память

Графический процессор GeForce RTX 5070 Ti оснащён 8960 CUDA-ядрами и поддерживает технологии DLSS 4 и NVIDIA Reflex, что позволяет сочетать высокое качество картинки с повышенной частотой кадров и сниженной задержкой ввода. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR7 с эффективной скоростью около 28 Гбит/с и 256-битным интерфейсом обеспечивает очень высокую пропускную способность, что важно для трассировки лучей, высоких разрешений и сложных текстурных сцен.

Охлаждение и конструкция

Фирменная система охлаждения WINDFORCE с тройным вентилятором и продуманным направлением воздушных потоков рассчитана на удержание частот разгона при длительных игровых сессиях. Укреплённая конструкция и дополнительный держатель (VGA-holder) помогают снизить нагрузку на слот PCIe в больших корпусах, а RGB-подсветка позволяет визуально интегрировать карту в геймерскую сборку.

Подключения и требования к системе

Карта использует интерфейс PCI Express 5.0 и подключается через современный 16-контактный разъём питания 12VHPWR, что требует совместимого блока питания или качественного переходника. Набор видеовыходов обычно включает три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1, что позволяет подключать несколько высокочастотных QHD/4K-мониторов и использовать возможности 4K/8K-вывода.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 5070 Ti Gaming OC заметно нагружает систему, поэтому перед установкой нужно убедиться, что блок питания достаточно мощный, а в корпусе хорошо организован приток и вытяжка воздуха. Карта крупная, с тройным кулером и занимает несколько слотов, ей нужен просторный корпус, а свою мощность она особенно хорошо раскрывает с монитором 1440p или 4K с высокой частотой обновления.

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Отзывы


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