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Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A)

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Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 9
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 10
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 11
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 12
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 13
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 14
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 15
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 16
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 17
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 18
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 19
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
332
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 10
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 11
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 12
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 13
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 14
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 15
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 16
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 17
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 18
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 19
  • Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717844
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
332
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х25
Вес, кг.
2.7

Описание товара Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A)

**Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** Видеокарта Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 и имеет ширину шины 256 бит, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать большие объёмы данных. Основные характеристики: * Модель: Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC; * Объём видеопамяти: 16 ГБ; * Тип памяти: GDDR7; * Ширина шины памяти: 256 бит; * Разъёмы: 3 x DisplayPort, HDMI; * Охлаждение: 3 вентилятора (3FAN); * Интерфейс подключения: PCIe 5.0; * Форм-фактор: полноразмерная; * Особенности: RGB-подсветка, заводская разгонка. Эта видеокарта идеально подходит для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Она обеспечивает плавный игровой процесс и быструю обработку видеоматериалов.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
332
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** Видеокарта Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 и имеет ширину шины 256 бит, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать большие объёмы данных. Основные характеристики: * Модель: Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC; * Объём видеопамяти: 16 ГБ; * Тип памяти: GDDR7; * Ширина шины памяти: 256 бит; * Разъёмы: 3 x DisplayPort, HDMI; * Охлаждение: 3 вентилятора (3FAN); * Интерфейс подключения: PCIe 5.0; * Форм-фактор: полноразмерная; * Особенности: RGB-подсветка, заводская разгонка. Эта видеокарта идеально подходит для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Она обеспечивает плавный игровой процесс и быструю обработку видеоматериалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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