Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
332
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717844
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A)
**Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL**
Видеокарта Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 и имеет ширину шины 256 бит, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать большие объёмы данных.
Основные характеристики:
* Модель: Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC;
* Объём видеопамяти: 16 ГБ;
* Тип памяти: GDDR7;
* Ширина шины памяти: 256 бит;
* Разъёмы: 3 x DisplayPort, HDMI;
* Охлаждение: 3 вентилятора (3FAN);
* Интерфейс подключения: PCIe 5.0;
* Форм-фактор: полноразмерная;
* Особенности: RGB-подсветка, заводская разгонка.
Эта видеокарта идеально подходит для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Она обеспечивает плавный игровой процесс и быструю обработку видеоматериалов.
**Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL**
Видеокарта Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 и имеет ширину шины 256 бит, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать большие объёмы данных.
Основные характеристики:
* Модель: Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC;
* Объём видеопамяти: 16 ГБ;
* Тип памяти: GDDR7;
* Ширина шины памяти: 256 бит;
* Разъёмы: 3 x DisplayPort, HDMI;
* Охлаждение: 3 вентилятора (3FAN);
* Интерфейс подключения: PCIe 5.0;
* Форм-фактор: полноразмерная;
* Особенности: RGB-подсветка, заводская разгонка.
Эта видеокарта идеально подходит для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Она обеспечивает плавный игровой процесс и быструю обработку видеоматериалов.
Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A)