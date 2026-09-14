Видеокарта PCIE16 RTX 5000 ADA 32GB 900-5G132-2240-000 BLK NVIDIA
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Характеристики
Графический процессор
RTX 5000 ADA
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1155
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
375 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739018
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
RTX 5000 ADA
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1155
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х13х4
Вес, кг.
1.09
Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX 5000 ADA 32GB 900-5G132-2240-000 BLK NVIDIA
Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada Generation предназначена для работы со сложными вычислениями. Модель построена на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и оснащена графическим процессором RTX 5000 Ada Generation. Штатная частота видеочипа 1155 МГц и поддержка трассировки лучей гарантируют плавную прорисовку и производительность системы. 32 ГБ GDDR6 памяти хватает для исправной работы компьютера при запуске требовательных приложений. Видеокарту можно одновременно подключать к четырем мониторам и работать с разрешением вплоть до 8K UHD.
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Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
RTX 5000 ADA
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1155
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada Generation предназначена для работы со сложными вычислениями. Модель построена на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и оснащена графическим процессором RTX 5000 Ada Generation. Штатная частота видеочипа 1155 МГц и поддержка трассировки лучей гарантируют плавную прорисовку и производительность системы. 32 ГБ GDDR6 памяти хватает для исправной работы компьютера при запуске требовательных приложений. Видеокарту можно одновременно подключать к четырем мониторам и работать с разрешением вплоть до 8K UHD.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
Видеокарта PCIE16 RTX 5000 ADA 32GB 900-5G132-2240-000 BLK NVIDIA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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