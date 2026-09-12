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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Охлаждение
водяное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
198 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699919
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**Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE WB 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI LIQUID RTL**
Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 и 256-битным интерфейсом, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать большие объёмы данных.
Система охлаждения Waterforce с жидкостным охлаждением гарантирует эффективное охлаждение видеокарты, предотвращая перегрев даже при интенсивных нагрузках. Это способствует стабильной работе устройства и продлевает срок его службы.
Три разъёма DisplayPort и один HDMI позволяют подключать видеокарту к различным мониторам и обеспечивают высокое качество изображения.
Эта видеокарта идеально подходит для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Она обеспечивает плавную работу даже в самых требовательных играх и приложениях, позволяя наслаждаться высоким качеством графики без задержек и сбоев.
**Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE WB 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI LIQUID RTL**
Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 и 256-битным интерфейсом, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать большие объёмы данных.
Система охлаждения Waterforce с жидкостным охлаждением гарантирует эффективное охлаждение видеокарты, предотвращая перегрев даже при интенсивных нагрузках. Это способствует стабильной работе устройства и продлевает срок его службы.
Три разъёма DisplayPort и один HDMI позволяют подключать видеокарту к различным мониторам и обеспечивают высокое качество изображения.
Эта видеокарта идеально подходит для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Она обеспечивает плавную работу даже в самых требовательных играх и приложениях, позволяя наслаждаться высоким качеством графики без задержек и сбоев.
Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE WB 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI LIQUID RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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