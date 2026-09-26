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Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active

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Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active - фото 1
Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active - фото 2
Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active - фото 3
Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active - фото 4
Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
RTX PRO 4000 Blackwell
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
1230
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active - фото 1
  • Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active - фото 2
  • Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active - фото 3
  • Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active - фото 4
  • Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
278 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740945
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
RTX PRO 4000 Blackwell
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
1230
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
241
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х2
Вес, г.
580

Описание товара Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active

Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell получила модуль оперативной памяти GDDR7 на 24 ГБ. Она подойдет для гейминга на ультравысоких настройках, 3D-моделирования, видеомонтажа и других задач, где требуется большой объем видеопамяти. Технология трассировки лучей делает картинку реальной. AI производительность в 1178 TOPs означает, что карта выполняет до 1178 триллионов операций в секунду. Это позволяет генерировать изображения с ИИ, обучать нейросети или обрабатывать видео в реальном времени без обращения к облачным сервисам. Подключение к плате осуществляется через интерфейс PCIe 5.0. По сравнению с PCIe 4.0 скорость обмена данным здесь может достигать 128 Гигабит/с в двухстороннем режиме. Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell выводит картинку в разрешении до 7680?4320. Она сможет работать одновременно с четырьмя мониторами через разъемы DisplayPort. За охлаждение отвечает центробежный вентилятор. Она полностью выводит горячий воздух за корпус, не допускает перегрева даже при повышенной нагрузке.



Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
RTX PRO 4000 Blackwell
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
1230
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
241
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell получила модуль оперативной памяти GDDR7 на 24 ГБ. Она подойдет для гейминга на ультравысоких настройках, 3D-моделирования, видеомонтажа и других задач, где требуется большой объем видеопамяти. Технология трассировки лучей делает картинку реальной. AI производительность в 1178 TOPs означает, что карта выполняет до 1178 триллионов операций в секунду. Это позволяет генерировать изображения с ИИ, обучать нейросети или обрабатывать видео в реальном времени без обращения к облачным сервисам. Подключение к плате осуществляется через интерфейс PCIe 5.0. По сравнению с PCIe 4.0 скорость обмена данным здесь может достигать 128 Гигабит/с в двухстороннем режиме. Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell выводит картинку в разрешении до 7680?4320. Она сможет работать одновременно с четырьмя мониторами через разъемы DisplayPort. За охлаждение отвечает центробежный вентилятор. Она полностью выводит горячий воздух за корпус, не допускает перегрева даже при повышенной нагрузке.


Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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