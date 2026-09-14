Видеокарта MAXSUN MS-RTX5070Ti iCraft OC16G AIGA//RTX5070Ti HDMI, 3*DP, 16G, D7

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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2300
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733053
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Видеокарта MAXSUN на базе NVIDIA GeForce RTX 5080 представляет собой передовое решение для энтузиастов игр и профессионалов, требующих высоких графических возможностей. Оборудованная внушительным объемом видеопамяти в 16 ГБ типа GDDR7, эта карта обеспечивает высокую производительность и возможность плавной работы с требовательными к ресурсам приложениями.
Благодаря частоте графического процессора в 2300 МГц и частоте видеопамяти в 28000 МГц, MAXSUN GeForce RTX 5080 демонстрирует впечатляющую скорость обработки данных и минимальные задержки, что особенно важно для современных игр и виртуальной реальности. Архитектура, реализованная с использованием техпроцесса в 5 нм, делает эту видеокарту одновременно мощной и энергоэффективной.
Поддержка разрешения до 7680x4320 пикселей позволяет наслаждаться невероятной детализацией изображения на нескольких мониторах, ведь GeForce RTX 5080 может работать сразу с четырьмя экранами. Разъемы DisplayPort и HDMI обеспечивают широкую совместимость с различными устройствами отображения.
Активное охлаждение гарантирует надежную и стабильную работу системы при любых нагрузках, а интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных. С разрядной шиной памяти в 256 бит и длиной PCB в 319 мм, эта видеокарта станет сердцем любой современной компьютерной системы, удовлетворяя самые высокие требования пользователей.
Видеокарта MAXSUN на базе NVIDIA GeForce RTX 5080 представляет собой передовое решение для энтузиастов игр и профессионалов, требующих высоких графических возможностей. Оборудованная внушительным объемом видеопамяти в 16 ГБ типа GDDR7, эта карта обеспечивает высокую производительность и возможность плавной работы с требовательными к ресурсам приложениями.
Благодаря частоте графического процессора в 2300 МГц и частоте видеопамяти в 28000 МГц, MAXSUN GeForce RTX 5080 демонстрирует впечатляющую скорость обработки данных и минимальные задержки, что особенно важно для современных игр и виртуальной реальности. Архитектура, реализованная с использованием техпроцесса в 5 нм, делает эту видеокарту одновременно мощной и энергоэффективной.
Поддержка разрешения до 7680x4320 пикселей позволяет наслаждаться невероятной детализацией изображения на нескольких мониторах, ведь GeForce RTX 5080 может работать сразу с четырьмя экранами. Разъемы DisplayPort и HDMI обеспечивают широкую совместимость с различными устройствами отображения.
Активное охлаждение гарантирует надежную и стабильную работу системы при любых нагрузках, а интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных. С разрядной шиной памяти в 256 бит и длиной PCB в 319 мм, эта видеокарта станет сердцем любой современной компьютерной системы, удовлетворяя самые высокие требования пользователей.
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5070Ti iCraft OC16G AIGA//RTX5070Ti HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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