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Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/

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Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 1
Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 2
Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 3
Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 4
Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 5
Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 6
Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 7
Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 8
Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 9
Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2588
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735245
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2588
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.6

Описание товара Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/

GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G — это высокопроизводительная видеокарта, созданная для геймеров и профессионалов, которые ценят мощность, надежность и инновационные технологии. Оснащенная архитектурой NVIDIA Blackwell и поддержкой DLSS 4, она обеспечивает непревзойденную производительность в играх и рабочих задачах. Стильный дизайн, передовая система охлаждения и множество дополнительных функций делают эту видеокарту идеальным выбором для современных ПК. Архитектура NVIDIA Blackwell и DLSS 4 Видеокарта GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G построена на революционной архитектуре NVIDIA Blackwell, которая обеспечивает значительный прирост производительности и энергоэффективности. Технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) позволяет достигать высокой частоты кадров даже в самых требовательных играх, сохраняя при этом максимальное качество изображения. Это делает видеокарту идеальной для игр в 4K и виртуальной реальности. Интегрированная память GDDR7 256-бит объемом 16 ГБ Современная память GDDR7 с 256-битной шиной и объемом 16 ГБ обеспечивает высокую пропускную способность и быстрый доступ к данным. Это позволяет видеокарте справляться с самыми сложными задачами, включая рендеринг, моделирование и игры с высокими настройками графики. Большой объем памяти также гарантирует стабильную работу в многозадачных сценариях. Система охлаждения WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE, разработанная специально для видеокарт AERO OC, обеспечивает эффективное отведение тепла даже при максимальных нагрузках. Три мощных вентилятора, радиатор с увеличенной площадью поверхности и уникальная конструкция лопастей гарантируют низкие температуры и тихую работу. Это позволяет разгонять видеокарту без риска перегрева. Теплопроводящий гель серверного класса Для улучшения теплоотвода используется теплопроводящий гель серверного класса, который обеспечивает эффективный перенос тепла от графического процессора к системе охлаждения. Это увеличивает стабильность и долговечность видеокарты даже при интенсивных нагрузках. RGB-освещение Видеокарта оснащена настраиваемой RGB-подсветкой, которая позволяет персонализировать внешний вид вашего ПК. С помощью программного обеспечения вы можете выбрать любой цвет или эффект, синхронизировав подсветку с другими компонентами системы. Двойной BIOS (производительность/тишина) Функция двойного BIOS позволяет переключаться между режимами "Производительность" и "Тишина". В режиме "Производительность" видеокарта работает на максимальной мощности, а в режиме "Тишина" снижается уровень шума, что идеально подходит для работы в ночное время или в тихих помещениях. Усиленная конструкция Видеокарта имеет усиленную конструкцию, которая включает в себя металлическую заднюю панель и дополнительные элементы жесткости. Это не только повышает долговечность устройства, но и предотвращает изгиб платы, что особенно важно для крупных видеокарт.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2588
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G — это высокопроизводительная видеокарта, созданная для геймеров и профессионалов, которые ценят мощность, надежность и инновационные технологии. Оснащенная архитектурой NVIDIA Blackwell и поддержкой DLSS 4, она обеспечивает непревзойденную производительность в играх и рабочих задачах. Стильный дизайн, передовая система охлаждения и множество дополнительных функций делают эту видеокарту идеальным выбором для современных ПК. Архитектура NVIDIA Blackwell и DLSS 4 Видеокарта GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G построена на революционной архитектуре NVIDIA Blackwell, которая обеспечивает значительный прирост производительности и энергоэффективности. Технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) позволяет достигать высокой частоты кадров даже в самых требовательных играх, сохраняя при этом максимальное качество изображения. Это делает видеокарту идеальной для игр в 4K и виртуальной реальности. Интегрированная память GDDR7 256-бит объемом 16 ГБ Современная память GDDR7 с 256-битной шиной и объемом 16 ГБ обеспечивает высокую пропускную способность и быстрый доступ к данным. Это позволяет видеокарте справляться с самыми сложными задачами, включая рендеринг, моделирование и игры с высокими настройками графики. Большой объем памяти также гарантирует стабильную работу в многозадачных сценариях. Система охлаждения WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE, разработанная специально для видеокарт AERO OC, обеспечивает эффективное отведение тепла даже при максимальных нагрузках. Три мощных вентилятора, радиатор с увеличенной площадью поверхности и уникальная конструкция лопастей гарантируют низкие температуры и тихую работу. Это позволяет разгонять видеокарту без риска перегрева. Теплопроводящий гель серверного класса Для улучшения теплоотвода используется теплопроводящий гель серверного класса, который обеспечивает эффективный перенос тепла от графического процессора к системе охлаждения. Это увеличивает стабильность и долговечность видеокарты даже при интенсивных нагрузках. RGB-освещение Видеокарта оснащена настраиваемой RGB-подсветкой, которая позволяет персонализировать внешний вид вашего ПК. С помощью программного обеспечения вы можете выбрать любой цвет или эффект, синхронизировав подсветку с другими компонентами системы. Двойной BIOS (производительность/тишина) Функция двойного BIOS позволяет переключаться между режимами "Производительность" и "Тишина". В режиме "Производительность" видеокарта работает на максимальной мощности, а в режиме "Тишина" снижается уровень шума, что идеально подходит для работы в ночное время или в тихих помещениях. Усиленная конструкция Видеокарта имеет усиленную конструкцию, которая включает в себя металлическую заднюю панель и дополнительные элементы жесткости. Это не только повышает долговечность устройства, но и предотвращает изгиб платы, что особенно важно для крупных видеокарт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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