Видеокарта MAXSUN MS-RTX5070Ti iCraft OC16G//RTX5070Ti HDMI, 3*DP, 16G, D7

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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2300
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733054
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Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 5080 — это мощное решение для геймеров и профессионалов, которые ищут высочайшее качество графики и производительности. Оснащенная передовым графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5080 и созданная с использованием 5-нм техпроцесса, эта видеокарта обладает исключительной мощностью и энергоэффективностью.
С впечатляющим объемом видеопамяти в 16 Гб типа GDDR7, RTX 5080 легко справляется с самыми требовательными приложениями и играми на высоких настройках. Частота графического процессора составляет 2300 МГц, а частота видеопамяти достигает 28000 МГц, что обеспечивает плавное и быстрое выполнение любых графических задач.
Поддержка четырех мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 пикселей делают эту видеокарту идеальным выбором для многозадачной работы и наслаждения контентом в формате 8K. Интерфейс PCI-E 5.0 гарантирует быструю передачу данных, а разъемы DisplayPort и HDMI обеспечивают удобное подключение к различным устройствам.
Активная система охлаждения эффективно контролирует температуру, что позволяет поддерживать высокую производительность даже при интенсивной нагрузке. Длина видеокарты составляет 320 мм, что делает её совместимой с большинством современных корпусов.
Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 5080 — это высокая производительность и передовые технологии в одном устройстве, способном удовлетворить потребности даже самых взыскательных пользователей.
Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 5080 — это мощное решение для геймеров и профессионалов, которые ищут высочайшее качество графики и производительности. Оснащенная передовым графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5080 и созданная с использованием 5-нм техпроцесса, эта видеокарта обладает исключительной мощностью и энергоэффективностью.
С впечатляющим объемом видеопамяти в 16 Гб типа GDDR7, RTX 5080 легко справляется с самыми требовательными приложениями и играми на высоких настройках. Частота графического процессора составляет 2300 МГц, а частота видеопамяти достигает 28000 МГц, что обеспечивает плавное и быстрое выполнение любых графических задач.
Поддержка четырех мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 пикселей делают эту видеокарту идеальным выбором для многозадачной работы и наслаждения контентом в формате 8K. Интерфейс PCI-E 5.0 гарантирует быструю передачу данных, а разъемы DisplayPort и HDMI обеспечивают удобное подключение к различным устройствам.
Активная система охлаждения эффективно контролирует температуру, что позволяет поддерживать высокую производительность даже при интенсивной нагрузке. Длина видеокарты составляет 320 мм, что делает её совместимой с большинством современных корпусов.
Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 5080 — это высокая производительность и передовые технологии в одном устройстве, способном удовлетворить потребности даже самых взыскательных пользователей.
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5070Ti iCraft OC16G//RTX5070Ti HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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