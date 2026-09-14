Монитор Lenovo 27" T27p-30
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Характеристики
Описание товара Монитор Lenovo 27" T27p-30
Lenovo выводит комфорт работы и развлечений на новый уровень: 27-дюймовый IPS-экран подарит широкие углы обзора 178° и качественную цветопередачу — изображение остаётся ярким и чётким с любой стороны. 4K-разрешение (3840x2160) впечатляет детализацией: наслаждайтесь четкой картинкой при просмотре фильмов, работе с фото и видео, а также в сложных задачах. Яркость 350 кд/м? делает изображение насыщенным даже при ярком освещении. Матовая поверхность экрана избавляет от бликов — удобно в любых помещениях. Время отклика 4 мс обеспечивает плавность и комфорт в динамичных сценах. Встроенный USB-концентратор позволит легко подключить дополнительные устройства. Регулируемая по высоте подставка поможет настроить монитор под себя. Крепление VESA 100x100 открывает больше вариантов размещения на стене или кронштейне. Соотношение сторон 16:9 отлично подходит для работы и развлечений — погрузитесь в контент без компромиссов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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