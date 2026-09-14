Монитор AOC 27" 27G4HA
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" 27G4HA
Выведите свою игру на новый уровень с 27-дюймовым монитором Full HD 27G4HA. Благодаря быстрой IPS-панели с частотой обновления 200 Гц, отклику GtG 1 мс и MPRT 0,5 мс, монитор обеспечивает невероятно плавный и точный игровой процесс. HDR10 обеспечивает яркие визуальные эффекты, а AdaptiveSync гарантирует плавность движений. Эргономичная киберспортивная подставка обеспечивает комфорт, а программное обеспечение G-Menu позволяет легко настроить монитор. Благодаря встроенным динамикам монитор идеально подходит для соревновательных игр и захватывающих впечатлений. Страница Частота обновления 200 Гц более чем в три раза превышает отраслевой стандарт в 60 Гц. Раскройте весь потенциал своей видеокарты: благодаря полному устранению разрывов изображения, размытия и подтормаживаний ваша игра наконец-то будет работать так, как задумано, а ваши навыки смогут достичь новых высот. Наша новая подставка, разработанная совместно с профессионалами киберспорта, позволяет максимально использовать свободное пространство для всех периферийных устройств. Основание монитора спроектировано таким образом, чтобы уменьшить его площадь на столе, и даже позволяет разместить сверху клавиатуру. Подставка оснащена системой управления кабелями, чтобы поддерживать чистоту на столе. Независимо от того, в каком жанре вы соревнуетесь, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя профессионалом. Функция Adaptive Sync синхронизирует частоту вертикальной развертки монитора с частотой кадров, обеспечиваемой графическим процессором, делая игровой процесс и казуальные игры ещё более плавными, устраняя подтормаживания, разрывы и дрожание. Эта функция также полезна при просмотре видео и других визуальных материалов для более плавного воспроизведения. Раскройте свой игровой потенциал с помощью быстрых IPS-панелей с быстрым временем отклика пикселей до 1 мс (GtG). Забудьте о размытости изображения и наслаждайтесь более чётким изображением, улучшенной точностью прицеливания и повышенной производительностью в динамичных играх. Оцените преимущества быстрой технологии IPS, включая яркие цвета и широкие углы обзора, для полного погружения в игровой процесс и раскройте весь свой потенциал.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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