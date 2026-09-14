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Монитор AOC 27" 27G4HA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 27" 27G4HA

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Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 1
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 2
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 3
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 4
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 5
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 6
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 7
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 8
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 9
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 10
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 11
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 12
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 13
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 14
Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 10
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 11
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 12
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 13
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 14
  • Монитор AOC 27&quot; 27G4HA - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738231
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Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
HDMI x2, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
613,8 ? (386,6-516,6) ? 240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х45х14
Вес, кг.
6

Описание товара Монитор AOC 27" 27G4HA

Выведите свою игру на новый уровень с 27-дюймовым монитором Full HD 27G4HA. Благодаря быстрой IPS-панели с частотой обновления 200 Гц, отклику GtG 1 мс и MPRT 0,5 мс, монитор обеспечивает невероятно плавный и точный игровой процесс. HDR10 обеспечивает яркие визуальные эффекты, а AdaptiveSync гарантирует плавность движений. Эргономичная киберспортивная подставка обеспечивает комфорт, а программное обеспечение G-Menu позволяет легко настроить монитор. Благодаря встроенным динамикам монитор идеально подходит для соревновательных игр и захватывающих впечатлений. Страница Частота обновления 200 Гц более чем в три раза превышает отраслевой стандарт в 60 Гц. Раскройте весь потенциал своей видеокарты: благодаря полному устранению разрывов изображения, размытия и подтормаживаний ваша игра наконец-то будет работать так, как задумано, а ваши навыки смогут достичь новых высот. Наша новая подставка, разработанная совместно с профессионалами киберспорта, позволяет максимально использовать свободное пространство для всех периферийных устройств. Основание монитора спроектировано таким образом, чтобы уменьшить его площадь на столе, и даже позволяет разместить сверху клавиатуру. Подставка оснащена системой управления кабелями, чтобы поддерживать чистоту на столе. Независимо от того, в каком жанре вы соревнуетесь, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя профессионалом. Функция Adaptive Sync синхронизирует частоту вертикальной развертки монитора с частотой кадров, обеспечиваемой графическим процессором, делая игровой процесс и казуальные игры ещё более плавными, устраняя подтормаживания, разрывы и дрожание. Эта функция также полезна при просмотре видео и других визуальных материалов для более плавного воспроизведения. Раскройте свой игровой потенциал с помощью быстрых IPS-панелей с быстрым временем отклика пикселей до 1 мс (GtG). Забудьте о размытости изображения и наслаждайтесь более чётким изображением, улучшенной точностью прицеливания и повышенной производительностью в динамичных играх. Оцените преимущества быстрой технологии IPS, включая яркие цвета и широкие углы обзора, для полного погружения в игровой процесс и раскройте весь свой потенциал.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" 27G4HA




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Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
HDMI x2, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
613,8 ? (386,6-516,6) ? 240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите свою игру на новый уровень с 27-дюймовым монитором Full HD 27G4HA. Благодаря быстрой IPS-панели с частотой обновления 200 Гц, отклику GtG 1 мс и MPRT 0,5 мс, монитор обеспечивает невероятно плавный и точный игровой процесс. HDR10 обеспечивает яркие визуальные эффекты, а AdaptiveSync гарантирует плавность движений. Эргономичная киберспортивная подставка обеспечивает комфорт, а программное обеспечение G-Menu позволяет легко настроить монитор. Благодаря встроенным динамикам монитор идеально подходит для соревновательных игр и захватывающих впечатлений. Страница Частота обновления 200 Гц более чем в три раза превышает отраслевой стандарт в 60 Гц. Раскройте весь потенциал своей видеокарты: благодаря полному устранению разрывов изображения, размытия и подтормаживаний ваша игра наконец-то будет работать так, как задумано, а ваши навыки смогут достичь новых высот. Наша новая подставка, разработанная совместно с профессионалами киберспорта, позволяет максимально использовать свободное пространство для всех периферийных устройств. Основание монитора спроектировано таким образом, чтобы уменьшить его площадь на столе, и даже позволяет разместить сверху клавиатуру. Подставка оснащена системой управления кабелями, чтобы поддерживать чистоту на столе. Независимо от того, в каком жанре вы соревнуетесь, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя профессионалом. Функция Adaptive Sync синхронизирует частоту вертикальной развертки монитора с частотой кадров, обеспечиваемой графическим процессором, делая игровой процесс и казуальные игры ещё более плавными, устраняя подтормаживания, разрывы и дрожание. Эта функция также полезна при просмотре видео и других визуальных материалов для более плавного воспроизведения. Раскройте свой игровой потенциал с помощью быстрых IPS-панелей с быстрым временем отклика пикселей до 1 мс (GtG). Забудьте о размытости изображения и наслаждайтесь более чётким изображением, улучшенной точностью прицеливания и повышенной производительностью в динамичных играх. Оцените преимущества быстрой технологии IPS, включая яркие цвета и широкие углы обзора, для полного погружения в игровой процесс и раскройте весь свой потенциал.


Теги товара: 27", большие, с колонками
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Отзывы


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