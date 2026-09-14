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Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00

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Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00 - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00 - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00 - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00 - фото 4
Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
2
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00 - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00 - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00 - фото 3
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00 - фото 4
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737827
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DDNS, FTP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
маршрутизатор, сетевой кабель, внешний блок питания, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
274x168x205 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х19х10
Вес, кг.
1.21

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00

**Маршрутизатор ASUS TUF-BE3600 V2: высокоскоростной интернет для вашего дома или офиса** Обеспечьте стабильное и быстрое интернет-соединение с маршрутизатором ASUS TUF-BE3600 V2! Устройство поддерживает новейший стандарт WiFi 7 (802.11be), что гарантирует высокую скорость передачи данных и минимальную задержку. **Почему стоит выбрать ASUS TUF-BE3600 V2?** * **Двухдиапазонный роутер:** одновременно работают два диапазона, что позволяет подключить больше устройств без потери качества соединения. * **Поддержка MU-MIMO:** технология MU-MIMO обеспечивает одновременную работу нескольких устройств без снижения скорости интернета. * **Возможность создания MESH-сети:** расширьте зону покрытия Wi-Fi, соединив несколько роутеров в единую сеть. * **Три порта LAN (10/100/1000 Мбит/с):** подключите проводные устройства и наслаждайтесь высокой скоростью передачи данных. * **Поддержка USB-модема:** используйте мобильный интернет в случае необходимости. С маршрутизатором ASUS TUF-BE3600 V2 ваш дом или офис будет обеспечен надёжным и быстрым интернет-соединением!

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DDNS, FTP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
маршрутизатор, сетевой кабель, внешний блок питания, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
274x168x205 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Маршрутизатор ASUS TUF-BE3600 V2: высокоскоростной интернет для вашего дома или офиса** Обеспечьте стабильное и быстрое интернет-соединение с маршрутизатором ASUS TUF-BE3600 V2! Устройство поддерживает новейший стандарт WiFi 7 (802.11be), что гарантирует высокую скорость передачи данных и минимальную задержку. **Почему стоит выбрать ASUS TUF-BE3600 V2?** * **Двухдиапазонный роутер:** одновременно работают два диапазона, что позволяет подключить больше устройств без потери качества соединения. * **Поддержка MU-MIMO:** технология MU-MIMO обеспечивает одновременную работу нескольких устройств без снижения скорости интернета. * **Возможность создания MESH-сети:** расширьте зону покрытия Wi-Fi, соединив несколько роутеров в единую сеть. * **Три порта LAN (10/100/1000 Мбит/с):** подключите проводные устройства и наслаждайтесь высокой скоростью передачи данных. * **Поддержка USB-модема:** используйте мобильный интернет в случае необходимости. С маршрутизатором ASUS TUF-BE3600 V2 ваш дом или офис будет обеспечен надёжным и быстрым интернет-соединением!
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Отзывы


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