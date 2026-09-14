Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер ASUS 90IG0A90-MO9C00
**Маршрутизатор ASUS TUF-BE3600 V2: высокоскоростной интернет для вашего дома или офиса** Обеспечьте стабильное и быстрое интернет-соединение с маршрутизатором ASUS TUF-BE3600 V2! Устройство поддерживает новейший стандарт WiFi 7 (802.11be), что гарантирует высокую скорость передачи данных и минимальную задержку. **Почему стоит выбрать ASUS TUF-BE3600 V2?** * **Двухдиапазонный роутер:** одновременно работают два диапазона, что позволяет подключить больше устройств без потери качества соединения. * **Поддержка MU-MIMO:** технология MU-MIMO обеспечивает одновременную работу нескольких устройств без снижения скорости интернета. * **Возможность создания MESH-сети:** расширьте зону покрытия Wi-Fi, соединив несколько роутеров в единую сеть. * **Три порта LAN (10/100/1000 Мбит/с):** подключите проводные устройства и наслаждайтесь высокой скоростью передачи данных. * **Поддержка USB-модема:** используйте мобильный интернет в случае необходимости. С маршрутизатором ASUS TUF-BE3600 V2 ваш дом или офис будет обеспечен надёжным и быстрым интернет-соединением!
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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