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Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00

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Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00 - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00 - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00 - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00 - фото 4
Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00 - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00 - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00 - фото 3
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00 - фото 4
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737824
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DLNA, UPnP, DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
маршрутизатор, кабель Ethernet, адаптер питания, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х11
Вес, кг.
1.2

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00

Wi-Fi роутер ASUS RT-BE82U – двухдиапазонный маршрутизатор ASUS WiFi 7 с возможностью расширения, 4K-QAM, MLO, пять портов 2,5GbE, безопасность сети коммерческого уровня, родительский контроль, сеть IoT, детская сеть. RT-BE82U обеспечивает молниеносную скорость двухдиапазонного Wi-Fi 7 до 6500 Мбит/с, гарантируя бесперебойную потоковую передачу данных, игр. Режим Multi-Link (MLO) обеспечивает соединение без буферизации благодаря интеллектуальному комбинированию и переключению диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. ASUS RT-BE82U создан для будущего всех устройств Wi-Fi 7, независимо от используемого ими режима MLO. Поддерживает сверхширокие каналы шириной 160 МГц, обеспечивая сверхвысокую скорость передачи данных, уменьшенную задержку и улучшенную производительность для более плавной работы сети.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DLNA, UPnP, DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
маршрутизатор, кабель Ethernet, адаптер питания, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE82U – двухдиапазонный маршрутизатор ASUS WiFi 7 с возможностью расширения, 4K-QAM, MLO, пять портов 2,5GbE, безопасность сети коммерческого уровня, родительский контроль, сеть IoT, детская сеть. RT-BE82U обеспечивает молниеносную скорость двухдиапазонного Wi-Fi 7 до 6500 Мбит/с, гарантируя бесперебойную потоковую передачу данных, игр. Режим Multi-Link (MLO) обеспечивает соединение без буферизации благодаря интеллектуальному комбинированию и переключению диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. ASUS RT-BE82U создан для будущего всех устройств Wi-Fi 7, независимо от используемого ими режима MLO. Поддерживает сверхширокие каналы шириной 160 МГц, обеспечивая сверхвысокую скорость передачи данных, уменьшенную задержку и улучшенную производительность для более плавной работы сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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