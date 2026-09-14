Описание товара Сетевой адаптер USB Telecom TA311C

Сетевой адаптер Telecom TA311C – это компактное и многофункциональное решение для быстрого и стабильного подключения к проводной сети. Идеально подходит для ноутбуков, планшетов и других устройств с интерфейсом USB Type-C, которым требуется высокая скорость передачи данных без потерь. Благодаря поддержке гигабитного Ethernet (1000 Мбит/с) вы сможете наслаждаться бесперебойным интернет-соединением, что особенно важно для онлайн-игр, потоковой передачи видео и работы с большими объемами данных. Одним из ключевых преимуществ адаптера Telecom TA311C является его универсальность. Он не только обеспечивает проводное подключение через разъём RJ-45, но и расширяет функциональность устройства за счёт трёх дополнительных портов USB 3.0. Это позволяет одновременно подключать периферийные устройства, такие как внешние жёсткие диски, флеш-накопители, клавиатуры или мыши, без необходимости использования отдельного USB-хаба. Скорость передачи данных через USB 3.0 достигает 5 Гбит/с, что делает работу с файлами быстрой и комфортной. Адаптер выполнен в современном и лаконичном дизайне, который гармонично сочетается с любым устройством. Компактные размеры и лёгкость позволяют легко брать его с собой в командировки или путешествия. Благодаря интерфейсу USB Type-C подключение осуществляется мгновенно – просто вставьте адаптер в соответствующий порт, и устройство автоматически распознаёт сеть. Отсутствие необходимости в дополнительных драйверах для большинства операционных систем делает процесс настройки максимально простым. Telecom TA311C – это идеальное решение для пользователей, которые ценят стабильность и скорость. В отличие от беспроводных соединений, проводное подключение обеспечивает минимальные задержки и отсутствие помех, что критически важно для геймеров, дизайнеров, программистов и всех, кто работает с ресурсоёмкими приложениями. Даже при высокой нагрузке адаптер сохраняет стабильное соединение, не перегреваясь и не снижая производительности. Дополнительные порты USB 3.0 делают Telecom TA311C ещё более практичным. Теперь вам не нужно жертвовать скоростью передачи данных или отказываться от подключения необходимых устройств из-за нехватки разъёмов. Вы можете одновременно заряжать смартфон, передавать файлы на внешний накопитель и пользоваться проводным интернетом – и всё это без потери скорости и удобства. Этот адаптер подходит для работы с различными операционными системами, включая Windows, macOS и Linux, что делает его универсальным выбором для пользователей разных платформ. Надёжная конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы, а защита от перегрузок и коротких замыканий гарантирует безопасность ваших устройств.