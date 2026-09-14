Top.Mail.Ru
Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL - фото 1
Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL - фото 2
Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL - фото 3
Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737760
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, г.
100

Описание товара Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL

Точка доступа/ Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 Wave 2 с поддержкой PoE, 2x1000Base-T (1xPoE), 2xRJ-11, 2 внутренние антенны, питание только по PoE

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Развернуть
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа/ Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 Wave 2 с поддержкой PoE, 2x1000Base-T (1xPoE), 2xRJ-11, 2 внутренние антенны, питание только по PoE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2620/DL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...