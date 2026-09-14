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Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 2 (802.11a)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13 - фото 1
  • Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13 - фото 2
  • Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13 - фото 3
  • Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13 - фото 4
  • Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13 - фото 5
  • Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13 - фото 6
  • Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13 - фото 7
  • Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13 - фото 8
  • Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13 - фото 9
  • Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13 - фото 10
  • Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737692
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, PoE инжектор, адаптер питания, документация, комплект для монтажа.
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 2 (802.11a)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Размещение
уличное
Установка
настенная, на мачту
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х7
Вес, г.
900

Описание товара Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13

Точка доступа IP-COM CPE13 создаёт стабильное и быстрое беспроводное подключение на открытом воздухе. Она расширяет зону покрытия Wi-Fi, подключает удалённые устройства и формирует сеть с высокой скоростью передачи данных. Устройство выдерживает экстремальные погодные условия и защищено от молний, что важно для уличной эксплуатации.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-FI точка доступа IP-COM CPE13




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, PoE инжектор, адаптер питания, документация, комплект для монтажа.
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 2 (802.11a)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
1
Развернуть
Количество портов LAN
1
Размещение
уличное
Установка
настенная, на мачту
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа IP-COM CPE13 создаёт стабильное и быстрое беспроводное подключение на открытом воздухе. Она расширяет зону покрытия Wi-Fi, подключает удалённые устройства и формирует сеть с высокой скоростью передачи данных. Устройство выдерживает экстремальные погодные условия и защищено от молний, что важно для уличной эксплуатации.


Теги товара: 5 ГГц
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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