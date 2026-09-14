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Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W

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Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W - фото 1
Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W - фото 2
Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W - фото 3
Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W - фото 1
  • Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W - фото 2
  • Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W - фото 3
  • Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737543
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Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
45.5x26.1x35.3см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х29
Вес, кг.
12.2

Описание товара Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W

Микроволновая печь Gorenje объёмом 20 литров идеально подойдёт для кухни любого размера — она достаточно вместительна для ежедневных задач, но при этом не займет много места. Компактный вес 10,3 кг облегчает перестановку и размещение. Мощность 800 Вт обеспечивает быстрое разогревание и приготовление любимых блюд, а гриль с ТЭН мощностью 800 Вт позволяет экспериментировать с аппетитной корочкой и разнообразным меню. Белый цвет корпуса добавляет свежести интерьеру. Дверца с навесом и удобная ручка делают процесс использования особенно приятным. Внутреннее покрытие выполнено из биокерамической эмали — это легко очищается и способствует долговечности техники. Механическое управление оценивают те, кто ценит надёжность и простоту. Диаметр поворотного стола 25,5 см позволяет разместить большие тарелки или разогреть сразу несколько порций. Модель отдельно стоящая — её легко расположить там, где удобно именно вам.

Отзывы о товаре Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
45.5x26.1x35.3см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Gorenje объёмом 20 литров идеально подойдёт для кухни любого размера — она достаточно вместительна для ежедневных задач, но при этом не займет много места. Компактный вес 10,3 кг облегчает перестановку и размещение. Мощность 800 Вт обеспечивает быстрое разогревание и приготовление любимых блюд, а гриль с ТЭН мощностью 800 Вт позволяет экспериментировать с аппетитной корочкой и разнообразным меню. Белый цвет корпуса добавляет свежести интерьеру. Дверца с навесом и удобная ручка делают процесс использования особенно приятным. Внутреннее покрытие выполнено из биокерамической эмали — это легко очищается и способствует долговечности техники. Механическое управление оценивают те, кто ценит надёжность и простоту. Диаметр поворотного стола 25,5 см позволяет разместить большие тарелки или разогреть сразу несколько порций. Модель отдельно стоящая — её легко расположить там, где удобно именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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