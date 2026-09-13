Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 7
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 8
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 9
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 10
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 11
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 12
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 3
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 4
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 7
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 8
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 9
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 10
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 11
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 12
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704022
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
11.1

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белая

Быстро размораживайте продукты или подогревайте готовые блюда в компактной микроволновой печи Hyundai HYM-M2090. Во внутреннюю камеру объемом 20 л вместится порция сразу для 1-2 человек. Мощности 700 Вт достаточно, чтобы всего за пару минут разогреть суп, жаркое или пирожки.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро размораживайте продукты или подогревайте готовые блюда в компактной микроволновой печи Hyundai HYM-M2090. Во внутреннюю камеру объемом 20 л вместится порция сразу для 1-2 человек. Мощности 700 Вт достаточно, чтобы всего за пару минут разогреть суп, жаркое или пирожки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-M2090 20л. 700Вт белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...