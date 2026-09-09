Микроволновая печь Midea MM720CY6-W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287157
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
размораживание по весу
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, режим разморозки
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
49х38х30
Вес, кг.
12
Описание товара Микроволновая печь Midea MM720CY6-W
Микроволновая печь Midea MM720CY6-W имеет оригинальный дизайн, который подойдёт любой кухне. Модель имеет внутренний объем 20 л. Управление осуществляется поворотными ручками.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
размораживание по весу
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, режим разморозки
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Развернуть
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Беларусь
Микроволновая печь Midea MM720CY6-W имеет оригинальный дизайн, который подойдёт любой кухне. Модель имеет внутренний объем 20 л. Управление осуществляется поворотными ручками.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
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