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Микроволновая печь Midea MM720CY6-W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Midea MM720CY6-W

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Микроволновая печь Midea MM720CY6-W - фото 1
Микроволновая печь Midea MM720CY6-W - фото 2
Микроволновая печь Midea MM720CY6-W - фото 3
Микроволновая печь Midea MM720CY6-W - фото 4
Микроволновая печь Midea MM720CY6-W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Midea MM720CY6-W - фото 1
  • Микроволновая печь Midea MM720CY6-W - фото 2
  • Микроволновая печь Midea MM720CY6-W - фото 3
  • Микроволновая печь Midea MM720CY6-W - фото 4
  • Микроволновая печь Midea MM720CY6-W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287157
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
размораживание по весу
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, режим разморозки
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
49х38х30
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая печь Midea MM720CY6-W

Микроволновая печь Midea MM720CY6-W имеет оригинальный дизайн, который подойдёт любой кухне. Модель имеет внутренний объем 20 л. Управление осуществляется поворотными ручками.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Midea MM720CY6-W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
размораживание по весу
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, режим разморозки
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Развернуть
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Беларусь
Описание
Микроволновая печь Midea MM720CY6-W имеет оригинальный дизайн, который подойдёт любой кухне. Модель имеет внутренний объем 20 л. Управление осуществляется поворотными ручками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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