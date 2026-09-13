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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703973
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.1x25.8x32.9 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная

HYUNDAI HYM-M2010 - это вариативная микроволновая печь объемом 20 литров, выполненная в минималистичном чёрном дизайне. Данная модель обладает мощностью 700 Вт, что позволяет ей в считанные минуты справиться с разогревом большинства разновидностей пищи. При этом температурный режим устройства можно легко подстроить под конкретную еду. Также есть программа автоматической разморозки. Для изменения режимов в верхней части передней панели прибора расположен поворотный регулятор. Под ним находится аналогичная деталь, но отвечающая за установку таймера. Её предельное значение – 35 минут. Ниже предусмотрена кнопка для открытия дверцы. Полностью механическое управление HYUNDAI HYM-M2010 организовано просто и интуитивно, однако в комплекте с устройством поставляется подробная инструкция на русском языке. Она поможет решить любые возникающие вопросы, если таковые будут. Габаритные размеры и лаконичное чёрное исполнения позволят микроволновой печи вписаться в любой интерьер.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2010 20л. 700Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.1x25.8x32.9 см
Страна производитель
Китай
Описание
HYUNDAI HYM-M2010 - это вариативная микроволновая печь объемом 20 литров, выполненная в минималистичном чёрном дизайне. Данная модель обладает мощностью 700 Вт, что позволяет ей в считанные минуты справиться с разогревом большинства разновидностей пищи. При этом температурный режим устройства можно легко подстроить под конкретную еду. Также есть программа автоматической разморозки. Для изменения режимов в верхней части передней панели прибора расположен поворотный регулятор. Под ним находится аналогичная деталь, но отвечающая за установку таймера. Её предельное значение – 35 минут. Ниже предусмотрена кнопка для открытия дверцы. Полностью механическое управление HYUNDAI HYM-M2010 организовано просто и интуитивно, однако в комплекте с устройством поставляется подробная инструкция на русском языке. Она поможет решить любые возникающие вопросы, если таковые будут. Габаритные размеры и лаконичное чёрное исполнения позволят микроволновой печи вписаться в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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