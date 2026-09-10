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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377696
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x34.3см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х39х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая

Белая микроволновая печь Hyundai HYM-D3027 выполнена в стильном дизайне из качественной нержавеющей стали, не подверженной механическим повреждениям и деформациям. Обладает компактными размерами, что позволяет вписать ее в интерьер даже небольшой кухни. Печь мощностью 700 Вт и с объемом камеры 20 л имеет 8 режимов приготовления. Максимальное время работы таймера составляет 60 минут. Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027 имеет электронное управление: параметры выполнения операций выводятся на удобный дисплей. Удобно расположенные переключатели обеспечивают полный контроль над реализацией предусмотренных функций разморозки, разогрева, ускоренного их проведения, а также функции задержки запуска и блокировки от детей. Внутренняя камера имеет эмалированное покрытие. Диаметр поворотного стола составляет 245 мм. В памяти предусмотрена книга рецептов.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027, белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x34.3см
Страна производитель
Китай
Описание
Белая микроволновая печь Hyundai HYM-D3027 выполнена в стильном дизайне из качественной нержавеющей стали, не подверженной механическим повреждениям и деформациям. Обладает компактными размерами, что позволяет вписать ее в интерьер даже небольшой кухни. Печь мощностью 700 Вт и с объемом камеры 20 л имеет 8 режимов приготовления. Максимальное время работы таймера составляет 60 минут. Микроволновая печь Hyundai HYM-D3027 имеет электронное управление: параметры выполнения операций выводятся на удобный дисплей. Удобно расположенные переключатели обеспечивают полный контроль над реализацией предусмотренных функций разморозки, разогрева, ускоренного их проведения, а также функции задержки запуска и блокировки от детей. Внутренняя камера имеет эмалированное покрытие. Диаметр поворотного стола составляет 245 мм. В памяти предусмотрена книга рецептов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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