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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 11
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 12
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 13
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 14
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 15
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 16
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 17
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 18
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 19
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 11
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 12
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 13
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 14
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 15
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 16
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 17
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 18
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 19
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733215
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Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
29

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром

Vitek VT-MW1220 — компактная микроволновая печь с акцентом на простоту и стабильный результат. Отдельностоящий формат не требует подготовки ниши: поставили на ровную поверхность, подключили и можно работать. Камера 20 л подходит для тарелок стандартного размера и невысоких форм, а мощность 700 Вт обеспечивает разогрев без долгого ожидания. Встроенная подсветка позволяет контролировать процесс через полноразмерную зеркальную дверцу, не открывая камеру и не сбивая таймер. Черный корпус с хромированными акцентами выглядит строго и аккуратно, легко сочетается с техникой из нержавеющей стали и темными фасадами. Управление механическое, без лишних меню. Два поворотных регулятора помогают за секунды задать режим и время даже влажной рукой. Такой интерфейс ценят за предсказуемость: повернули ручку — печь начала работать. При этом модель поддерживает автоматические сценарии. Автоматическая разморозка помогает аккуратно подготовить мясо, рыбу или хлеб к дальнейшей готовке; автоматический разогрев подбирает параметры под тип продукта; автоматическое приготовление ускоряет рутину, когда нужно получить базовый результат без ручной настройки. Благодаря этим функциям VT-MW1220 одинаково уверенно справляется с подогревом супов и соусов, разогревом гарниров и приготовлением простых блюд к завтраку или ужину. Практичность поддерживает конструкция камеры. Гладкие поверхности рассчитаны на быстрый уход, следы брызг удаляются мягкой губкой без абразивов, а зеркальная дверца служит одновременно функциональным и эстетическим элементом: она визуально облегчает фасад и помогает держать зону приготовления под контролем. Отдельностоящее исполнение дает свободу размещения на столешнице, под навесным шкафом или на вспомогательной тумбе, что важно для небольших кухонь, студий и офисных пространств. По сочетанию объема 20 л, мощности 700 Вт, механического управления и набора автоматических режимов Vitek VT-MW1220 выглядит рациональным выбором для тех, кому нужна простая в обращении и визуально сдержанная микроволновая печь с понятной логикой.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром




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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Vitek VT-MW1220 — компактная микроволновая печь с акцентом на простоту и стабильный результат. Отдельностоящий формат не требует подготовки ниши: поставили на ровную поверхность, подключили и можно работать. Камера 20 л подходит для тарелок стандартного размера и невысоких форм, а мощность 700 Вт обеспечивает разогрев без долгого ожидания. Встроенная подсветка позволяет контролировать процесс через полноразмерную зеркальную дверцу, не открывая камеру и не сбивая таймер. Черный корпус с хромированными акцентами выглядит строго и аккуратно, легко сочетается с техникой из нержавеющей стали и темными фасадами. Управление механическое, без лишних меню. Два поворотных регулятора помогают за секунды задать режим и время даже влажной рукой. Такой интерфейс ценят за предсказуемость: повернули ручку — печь начала работать. При этом модель поддерживает автоматические сценарии. Автоматическая разморозка помогает аккуратно подготовить мясо, рыбу или хлеб к дальнейшей готовке; автоматический разогрев подбирает параметры под тип продукта; автоматическое приготовление ускоряет рутину, когда нужно получить базовый результат без ручной настройки. Благодаря этим функциям VT-MW1220 одинаково уверенно справляется с подогревом супов и соусов, разогревом гарниров и приготовлением простых блюд к завтраку или ужину. Практичность поддерживает конструкция камеры. Гладкие поверхности рассчитаны на быстрый уход, следы брызг удаляются мягкой губкой без абразивов, а зеркальная дверца служит одновременно функциональным и эстетическим элементом: она визуально облегчает фасад и помогает держать зону приготовления под контролем. Отдельностоящее исполнение дает свободу размещения на столешнице, под навесным шкафом или на вспомогательной тумбе, что важно для небольших кухонь, студий и офисных пространств. По сочетанию объема 20 л, мощности 700 Вт, механического управления и набора автоматических режимов Vitek VT-MW1220 выглядит рациональным выбором для тех, кому нужна простая в обращении и визуально сдержанная микроволновая печь с понятной логикой.
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Отзывы


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