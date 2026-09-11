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Микроволновая печь Starwind SMW4420 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Starwind SMW4420

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Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 11
Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 12
Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SMW4420 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584524
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x33.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х27
Вес, кг.
10.5

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW4420

Микроволновая печь StarWind SMW4420 – удачный выбор для желающих готовить вкусно и быстро. Модель черного цвета с электронным дисплеем характеризуется отличным качеством исполнения и удобным функционалом. Прибор оснащен блокировкой от детей, что предотвращает случайное включение техники и преждевременный выход ее из строя. Устройство оснащено режимом авторазморозки, а обилие программ приготовления позволяет не ограничивать свою кулинарную фантазию. Положительный результат гарантирован. Объема рабочей камеры достаточно для приготовления блюда на несколько человек.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW4420




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
45.2x26.2x33.5см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь StarWind SMW4420 – удачный выбор для желающих готовить вкусно и быстро. Модель черного цвета с электронным дисплеем характеризуется отличным качеством исполнения и удобным функционалом. Прибор оснащен блокировкой от детей, что предотвращает случайное включение техники и преждевременный выход ее из строя. Устройство оснащено режимом авторазморозки, а обилие программ приготовления позволяет не ограничивать свою кулинарную фантазию. Положительный результат гарантирован. Объема рабочей камеры достаточно для приготовления блюда на несколько человек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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