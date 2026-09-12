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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 19
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 20
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 21
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 19
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 20
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 21
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703429
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х36х26
Вес, кг.
11.7

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 — это надёжный и лаконичный прибор, который впишется в любую кухню и станет незаменимым помощником в повседневной готовке. Благодаря классическому механическому управлению пользоваться этой моделью легко и удобно, а наличие 6 уровней мощности позволяет выбрать режим для быстрого разогрева и щадящей разморозки. Объём камеры составляет 20 литров — этого достаточно для большинства стандартных тарелок и контейнеров. Печь оборудована поворотным столом диаметром 245 мм, который обеспечивает равномерный нагрев еды с разных сторон, что особенно важно при разогреве готовых блюд и напитков. Внутренняя камера покрыта прочной и гладкой эмалью лёгкой очистки — она не впитывает запахи, устойчива к загрязнениям и не требует особых усилий при уходе. Просто протрите поверхность влажной салфеткой после использования — и печь снова готова к работе. Распределение микроволн в Hyundai HYM-M2096 устроено таким образом, чтобы прогрев происходил равномерно. Это исключает появление перегретых зон или холодных участков на тарелке. Мощность устройства составляет 700 Вт — достаточный показатель для большинства задач: от разогрева и приготовления простых блюд до разморозки продуктов по весу. Удобная шкала на панели управления подскажет точное время и мощность в зависимости от веса мяса, курицы или морепродуктов. Таймер рассчитан на 30 минут и дополнен звуковым сигналом об окончании работы, что удобно при приготовлении сложных блюд. Стильный корпус в черном цвете с минималистичным дизайном отлично впишется в интерьер современной кухни. Размеры модели составляют 44,6?33,6?24,3 см, а вес — 9,27 кг. Hyundai HYM-M2096 — это удачное сочетание практичности, простоты управления и функциональности.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 — это надёжный и лаконичный прибор, который впишется в любую кухню и станет незаменимым помощником в повседневной готовке. Благодаря классическому механическому управлению пользоваться этой моделью легко и удобно, а наличие 6 уровней мощности позволяет выбрать режим для быстрого разогрева и щадящей разморозки. Объём камеры составляет 20 литров — этого достаточно для большинства стандартных тарелок и контейнеров. Печь оборудована поворотным столом диаметром 245 мм, который обеспечивает равномерный нагрев еды с разных сторон, что особенно важно при разогреве готовых блюд и напитков. Внутренняя камера покрыта прочной и гладкой эмалью лёгкой очистки — она не впитывает запахи, устойчива к загрязнениям и не требует особых усилий при уходе. Просто протрите поверхность влажной салфеткой после использования — и печь снова готова к работе. Распределение микроволн в Hyundai HYM-M2096 устроено таким образом, чтобы прогрев происходил равномерно. Это исключает появление перегретых зон или холодных участков на тарелке. Мощность устройства составляет 700 Вт — достаточный показатель для большинства задач: от разогрева и приготовления простых блюд до разморозки продуктов по весу. Удобная шкала на панели управления подскажет точное время и мощность в зависимости от веса мяса, курицы или морепродуктов. Таймер рассчитан на 30 минут и дополнен звуковым сигналом об окончании работы, что удобно при приготовлении сложных блюд. Стильный корпус в черном цвете с минималистичным дизайном отлично впишется в интерьер современной кухни. Размеры модели составляют 44,6?33,6?24,3 см, а вес — 9,27 кг. Hyundai HYM-M2096 — это удачное сочетание практичности, простоты управления и функциональности.
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Доставка
Отзывы


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