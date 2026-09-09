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Микроволновая печь Midea MM720CFB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Midea MM720CFB

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Микроволновая печь Midea MM720CFB - фото 1
Микроволновая печь Midea MM720CFB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Midea MM720CFB - фото 1
  • Микроволновая печь Midea MM720CFB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287158
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
таймер на 35 мин.
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, режим разморозки
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
11.5

Описание товара Микроволновая печь Midea MM720CFB

Микроволновая печь Midea MM720CFB – это кухонное устройство для готовки и разогрева пищи. Поворотный стол для готовки, внутренняя поверхность покрыта специальной эмалью. Микроволновка имеет механический тип управления, удобное оперирование режимами, удобную ручку и особенности разморозки продуктов, таймер.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Midea MM720CFB




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
таймер на 35 мин.
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, режим разморозки
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Midea MM720CFB – это кухонное устройство для готовки и разогрева пищи. Поворотный стол для готовки, внутренняя поверхность покрыта специальной эмалью. Микроволновка имеет механический тип управления, удобное оперирование режимами, удобную ручку и особенности разморозки продуктов, таймер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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