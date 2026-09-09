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Микроволновая печь BBK 20L SOLO 20MWS-711M/WS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь BBK 20L SOLO 20MWS-711M/WS

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Микроволновая печь BBK 20L SOLO 20MWS-711M/WS - фото 1
Микроволновая печь BBK 20L SOLO 20MWS-711M/WS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
  • Микроволновая печь BBK 20L SOLO 20MWS-711M/WS - фото 1
  • Микроволновая печь BBK 20L SOLO 20MWS-711M/WS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322512
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновая печь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
11.5

Описание товара Микроволновая печь BBK 20L SOLO 20MWS-711M/WS

Модель 20MWS-711M/WS проста в техническом оснащении, компактна и долговечна. Мощность микроволн – 700 Вт, существует 5 уровней регулировки. Предусмотрена программа разморозки по весу. Объем камеры 20 литров. Звуковой сигнал оповестит о завершении работы печи.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20L SOLO 20MWS-711M/WS




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновая печь
Страна производитель
Китай
Описание
Модель 20MWS-711M/WS проста в техническом оснащении, компактна и долговечна. Мощность микроволн – 700 Вт, существует 5 уровней регулировки. Предусмотрена программа разморозки по весу. Объем камеры 20 литров. Звуковой сигнал оповестит о завершении работы печи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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