Top.Mail.Ru
Микроволновая Печь Supra 20SBG27 20л. 700Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая Печь Supra 20SBG27 20л. 700Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая Печь Supra 20SBG27 20л. 700Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733212
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SUPRA
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
45.2 см x 26.2 см x 36.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
29

Описание товара Микроволновая Печь Supra 20SBG27 20л. 700Вт черный

Объем камеры микроволновой печи SUPRA 20SBG27 – 20 литров, диаметр поворотного стола – 24.5 см. Этого вполне достаточно, чтобы приготовить, например, средних размеров пиццу. Управляется устройство сенсорными кнопками. Для наглядности предусмотрен LED-дисплей.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Supra 20SBG27 20л. 700Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SUPRA
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
45.2 см x 26.2 см x 36.1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Объем камеры микроволновой печи SUPRA 20SBG27 – 20 литров, диаметр поворотного стола – 24.5 см. Этого вполне достаточно, чтобы приготовить, например, средних размеров пиццу. Управляется устройство сенсорными кнопками. Для наглядности предусмотрен LED-дисплей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь Supra 20SBG27 20л. 700Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...