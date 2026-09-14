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Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый

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Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 1
Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 2
Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 3
Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 4
Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 5
Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 6
Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 7
Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 8
Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 9
Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 1
  • Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 2
  • Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 3
  • Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 4
  • Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 5
  • Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 6
  • Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 7
  • Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 8
  • Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 9
  • Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733199
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Характеристики

Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44x27.9x36.2см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х33
Вес, кг.
33

Описание товара Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый

Микроволновая печь Midea EM720CFR-BG представлена в компактном корпусе серебристого цвета и аккуратно вписывается в современные кухни. Ее габариты 27.9?44?36.2 см и объем камеры 20 литров делают прибор удобным для установки на столешницу или в небольшой кухонный модуль. Легкая конструкция с массой нетто 7,38 кг упрощает перестановку и монтаж, а лаконичный металлический оттенок сочетается с разными интерьерными решениями. Дверца навесного типа с ручкой и дверным упором слева обеспечивает привычное открывание, а внутреннее покрытие из эмали легкой очистки существенно облегчает уход. Эмалированная камера устойчива к пятнам и не впитывает запахи, поэтому протирать ее можно мягкой салфеткой и неабразивным моющим средством. Встроенная подсветка помогает контролировать процесс приготовления без лишних открываний, а вращающееся стеклянное блюдо диаметром 25,5 см равномерно распределяет микроволновую энергию. Рабочие характеристики ориентированы на ежедневные задачи: мощность микроволн 700 Вт и десять уровней мощности позволяют подогревать блюда быстро и точно. Диапазон уровней пригодится при разогреве супов, разморозке и приготовлении деликатных продуктов, так как можно уменьшить интенсивность нагрева для деликатных текстур. Быстрый старт запускает прибор одним касанием, а общая потребляемая мощность подключения 1020 Вт и параметры сети 220-240 В при 50/60 Гц гарантируют совместимость с бытовыми розетками. Управление реализовано в электронном формате на сенсорных переключателях с информативным дисплеем, где видны часы и установленное время работы. Таймер помогает точно рассчитать длительность цикла, а функция блокировки панели защищает от случайных нажатий и доступа детей. Набор автоматических программ насчитывает шесть режимов, которые подбирают оптимальные параметры для популярных блюд, а режимы разморозки по весу и по времени позволяют быстро привести продукты к готовности без потери структуры. Устройство отлично подходит для подогрева готовых блюд, быстрого приготовления порций и регулярного использования в офисе или на даче. Компактность в сочетании с практичностью материалов делает прибор удачным выбором для тех, кто ценит простоту обслуживания и надежность. Интуитивная панель и встроенные сценарии приготовления сокращают количество ошибок и экономят время, а безопасность и стабильность работы обеспечивают долгий срок службы техники. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый




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Характеристики
Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
44x27.9x36.2см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Midea EM720CFR-BG представлена в компактном корпусе серебристого цвета и аккуратно вписывается в современные кухни. Ее габариты 27.9?44?36.2 см и объем камеры 20 литров делают прибор удобным для установки на столешницу или в небольшой кухонный модуль. Легкая конструкция с массой нетто 7,38 кг упрощает перестановку и монтаж, а лаконичный металлический оттенок сочетается с разными интерьерными решениями. Дверца навесного типа с ручкой и дверным упором слева обеспечивает привычное открывание, а внутреннее покрытие из эмали легкой очистки существенно облегчает уход. Эмалированная камера устойчива к пятнам и не впитывает запахи, поэтому протирать ее можно мягкой салфеткой и неабразивным моющим средством. Встроенная подсветка помогает контролировать процесс приготовления без лишних открываний, а вращающееся стеклянное блюдо диаметром 25,5 см равномерно распределяет микроволновую энергию. Рабочие характеристики ориентированы на ежедневные задачи: мощность микроволн 700 Вт и десять уровней мощности позволяют подогревать блюда быстро и точно. Диапазон уровней пригодится при разогреве супов, разморозке и приготовлении деликатных продуктов, так как можно уменьшить интенсивность нагрева для деликатных текстур. Быстрый старт запускает прибор одним касанием, а общая потребляемая мощность подключения 1020 Вт и параметры сети 220-240 В при 50/60 Гц гарантируют совместимость с бытовыми розетками. Управление реализовано в электронном формате на сенсорных переключателях с информативным дисплеем, где видны часы и установленное время работы. Таймер помогает точно рассчитать длительность цикла, а функция блокировки панели защищает от случайных нажатий и доступа детей. Набор автоматических программ насчитывает шесть режимов, которые подбирают оптимальные параметры для популярных блюд, а режимы разморозки по весу и по времени позволяют быстро привести продукты к готовности без потери структуры. Устройство отлично подходит для подогрева готовых блюд, быстрого приготовления порций и регулярного использования в офисе или на даче. Компактность в сочетании с практичностью материалов делает прибор удачным выбором для тех, кто ценит простоту обслуживания и надежность. Интуитивная панель и встроенные сценарии приготовления сокращают количество ошибок и экономят время, а безопасность и стабильность работы обеспечивают долгий срок службы техники. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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