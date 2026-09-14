Описание товара Микроволновая Печь Midea EM720CFR-BG 20л. 700Вт черный/серый

Микроволновая печь Midea EM720CFR-BG представлена в компактном корпусе серебристого цвета и аккуратно вписывается в современные кухни. Ее габариты 27.9?44?36.2 см и объем камеры 20 литров делают прибор удобным для установки на столешницу или в небольшой кухонный модуль. Легкая конструкция с массой нетто 7,38 кг упрощает перестановку и монтаж, а лаконичный металлический оттенок сочетается с разными интерьерными решениями. Дверца навесного типа с ручкой и дверным упором слева обеспечивает привычное открывание, а внутреннее покрытие из эмали легкой очистки существенно облегчает уход. Эмалированная камера устойчива к пятнам и не впитывает запахи, поэтому протирать ее можно мягкой салфеткой и неабразивным моющим средством. Встроенная подсветка помогает контролировать процесс приготовления без лишних открываний, а вращающееся стеклянное блюдо диаметром 25,5 см равномерно распределяет микроволновую энергию. Рабочие характеристики ориентированы на ежедневные задачи: мощность микроволн 700 Вт и десять уровней мощности позволяют подогревать блюда быстро и точно. Диапазон уровней пригодится при разогреве супов, разморозке и приготовлении деликатных продуктов, так как можно уменьшить интенсивность нагрева для деликатных текстур. Быстрый старт запускает прибор одним касанием, а общая потребляемая мощность подключения 1020 Вт и параметры сети 220-240 В при 50/60 Гц гарантируют совместимость с бытовыми розетками. Управление реализовано в электронном формате на сенсорных переключателях с информативным дисплеем, где видны часы и установленное время работы. Таймер помогает точно рассчитать длительность цикла, а функция блокировки панели защищает от случайных нажатий и доступа детей. Набор автоматических программ насчитывает шесть режимов, которые подбирают оптимальные параметры для популярных блюд, а режимы разморозки по весу и по времени позволяют быстро привести продукты к готовности без потери структуры. Устройство отлично подходит для подогрева готовых блюд, быстрого приготовления порций и регулярного использования в офисе или на даче. Компактность в сочетании с практичностью материалов делает прибор удачным выбором для тех, кто ценит простоту обслуживания и надежность. Интуитивная панель и встроенные сценарии приготовления сокращают количество ошибок и экономят время, а безопасность и стабильность работы обеспечивают долгий срок службы техники. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети