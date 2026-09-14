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Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный

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Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733203
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Характеристики

Бренд
Rondell
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.9x28.6x37.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
29

Описание товара Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный

Микроволновая печь Rondell сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность, что делает её идеальным выбором для любой современной кухни. С весом 11,1 кг, эта модель обладает классическим черным корпусом, который гармонично вписывается в интерьер и не занимает много места благодаря своему отдельностоящему исполнению. Эта микроволновая печь оснащена удобным электронным управлением и информативным дисплеем, который облегчает установку нужных параметров и времени приготовления. С мощностью микроволн 700 Вт и объемом камеры 20 литров, она отлично справляется с подогревом и приготовлением разнообразных блюд. Поворотный стол диаметром 28.5 см обеспечивает равномерное распределение тепла, благодаря чему ваши блюда будут прогреваться равномерно и быстро. Открывание дверцы осуществляется при помощи ручки, что обеспечивает дополнительное удобство и безопасность. Поскольку модель не имеет функции гриля, она идеально подойдет тем, кто предпочитает простоту и надежность в бытовой технике. Изготовленная в Китае, микроволновая печь от бренда Rondell отличается высоким качеством сборки и долговечностью, гарантируя надежную работу на протяжении многих лет.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rondell
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
45.9x28.6x37.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Rondell сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность, что делает её идеальным выбором для любой современной кухни. С весом 11,1 кг, эта модель обладает классическим черным корпусом, который гармонично вписывается в интерьер и не занимает много места благодаря своему отдельностоящему исполнению. Эта микроволновая печь оснащена удобным электронным управлением и информативным дисплеем, который облегчает установку нужных параметров и времени приготовления. С мощностью микроволн 700 Вт и объемом камеры 20 литров, она отлично справляется с подогревом и приготовлением разнообразных блюд. Поворотный стол диаметром 28.5 см обеспечивает равномерное распределение тепла, благодаря чему ваши блюда будут прогреваться равномерно и быстро. Открывание дверцы осуществляется при помощи ручки, что обеспечивает дополнительное удобство и безопасность. Поскольку модель не имеет функции гриля, она идеально подойдет тем, кто предпочитает простоту и надежность в бытовой технике. Изготовленная в Китае, микроволновая печь от бренда Rondell отличается высоким качеством сборки и долговечностью, гарантируя надежную работу на протяжении многих лет.
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