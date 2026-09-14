Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Rondell RDE-MW204 20л. 700Вт черный
Микроволновая печь Rondell сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность, что делает её идеальным выбором для любой современной кухни. С весом 11,1 кг, эта модель обладает классическим черным корпусом, который гармонично вписывается в интерьер и не занимает много места благодаря своему отдельностоящему исполнению. Эта микроволновая печь оснащена удобным электронным управлением и информативным дисплеем, который облегчает установку нужных параметров и времени приготовления. С мощностью микроволн 700 Вт и объемом камеры 20 литров, она отлично справляется с подогревом и приготовлением разнообразных блюд. Поворотный стол диаметром 28.5 см обеспечивает равномерное распределение тепла, благодаря чему ваши блюда будут прогреваться равномерно и быстро. Открывание дверцы осуществляется при помощи ручки, что обеспечивает дополнительное удобство и безопасность. Поскольку модель не имеет функции гриля, она идеально подойдет тем, кто предпочитает простоту и надежность в бытовой технике. Изготовленная в Китае, микроволновая печь от бренда Rondell отличается высоким качеством сборки и долговечностью, гарантируя надежную работу на протяжении многих лет.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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