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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703696
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
45.8x29.3x40.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х33
Вес, кг.
14

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная

Hyundai HYM-D3009 - универсальная и практичная микроволновая печь из нержавеющей стали. Устройство выделяется не только эффектным дизайном, но и повышенной долговечностью. Благодаря объему внутренней камеры в 23 л в микроволновке можно разогревать еду сразу на несколько человек. Широкий поворотный столик диаметром 27 см обеспечивает равномерный прогрев даже больших порций. Мощность печи составляет 800 Вт. Это позволяет всего за 1-2 минуты подогреть готовые блюда. Модель также поможет быстро разморозить продукты и приготовить несложные блюда типа омлета, картофеля в мундире или шоколадного кекса в чашке. Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 оснащена удобным и интуитивно понятным электронным управлением. С помощью шести кнопок можно настроить параметры мощности, задать нужное время, запустить таймер. Удобный поворотный переключатель поможет выбрать нужные автоматические программы с заранее установленными временем и температурой. Они помогут моментально запустить приготовление пиццы, попкорна, овощей, рыбы и других продуктов. На широком цифровом дисплее отображается не только время приготовления, но и подробная информация о приготовлении блюда. Дверца микроволновки открывается за ручку, что делает устройство надежным и простым в эксплуатации.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Габариты
45.8x29.3x40.5см
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYM-D3009 - универсальная и практичная микроволновая печь из нержавеющей стали. Устройство выделяется не только эффектным дизайном, но и повышенной долговечностью. Благодаря объему внутренней камеры в 23 л в микроволновке можно разогревать еду сразу на несколько человек. Широкий поворотный столик диаметром 27 см обеспечивает равномерный прогрев даже больших порций. Мощность печи составляет 800 Вт. Это позволяет всего за 1-2 минуты подогреть готовые блюда. Модель также поможет быстро разморозить продукты и приготовить несложные блюда типа омлета, картофеля в мундире или шоколадного кекса в чашке. Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 оснащена удобным и интуитивно понятным электронным управлением. С помощью шести кнопок можно настроить параметры мощности, задать нужное время, запустить таймер. Удобный поворотный переключатель поможет выбрать нужные автоматические программы с заранее установленными временем и температурой. Они помогут моментально запустить приготовление пиццы, попкорна, овощей, рыбы и других продуктов. На широком цифровом дисплее отображается не только время приготовления, но и подробная информация о приготовлении блюда. Дверца микроволновки открывается за ручку, что делает устройство надежным и простым в эксплуатации.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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