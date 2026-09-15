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Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый

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Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 1
Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 2
Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 3
Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 4
Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 5
Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 6
Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 7
Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 8
Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 9
Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 2
  • Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 3
  • Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 4
  • Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 5
  • Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 6
  • Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 7
  • Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 8
  • Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 9
  • Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый
7 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый

Минимум потребления – максимум продуктивности, – с таким слоганом вы можете управлять микроволновой печью MS2044V от LG. При мощности потребления электроэнергии в 1000 Вт данная модель способна выдавать микроволны мощностью 700 Вт. Объем камеры для приготовления/разогрева составляет 20 литров, а размер поддона 245 миллиметров. Эмалированная сталь внутренних стенок камеры легко поддается очистке и мытью. Подсветка камеры, доступное и понятное меню с сенсорными переключателями, удобный выбор продолжительности режимов – все это включает в себя микроволновая печь LG MS2044V.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Минимум потребления – максимум продуктивности, – с таким слоганом вы можете управлять микроволновой печью MS2044V от LG. При мощности потребления электроэнергии в 1000 Вт данная модель способна выдавать микроволны мощностью 700 Вт. Объем камеры для приготовления/разогрева составляет 20 литров, а размер поддона 245 миллиметров. Эмалированная сталь внутренних стенок камеры легко поддается очистке и мытью. Подсветка камеры, доступное и понятное меню с сенсорными переключателями, удобный выбор продолжительности режимов – все это включает в себя микроволновая печь LG MS2044V.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - стоимость товара 7660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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