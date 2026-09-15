Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый
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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб.
В наличии
Код товара: 574110
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 660 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х29
Вес, кг.
11
Описание товара Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый
Минимум потребления – максимум продуктивности, – с таким слоганом вы можете управлять микроволновой печью MS2044V от LG. При мощности потребления электроэнергии в 1000 Вт данная модель способна выдавать микроволны мощностью 700 Вт. Объем камеры для приготовления/разогрева составляет 20 литров, а размер поддона 245 миллиметров. Эмалированная сталь внутренних стенок камеры легко поддается очистке и мытью. Подсветка камеры, доступное и понятное меню с сенсорными переключателями, удобный выбор продолжительности режимов – все это включает в себя микроволновая печь LG MS2044V.
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Минимум потребления – максимум продуктивности, – с таким слоганом вы можете управлять микроволновой печью MS2044V от LG. При мощности потребления электроэнергии в 1000 Вт данная модель способна выдавать микроволны мощностью 700 Вт. Объем камеры для приготовления/разогрева составляет 20 литров, а размер поддона 245 миллиметров. Эмалированная сталь внутренних стенок камеры легко поддается очистке и мытью. Подсветка камеры, доступное и понятное меню с сенсорными переключателями, удобный выбор продолжительности режимов – все это включает в себя микроволновая печь LG MS2044V.
Микроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый - стоимость товара 7660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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