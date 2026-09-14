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Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный

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Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 11
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 12
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 13
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 11
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 12
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 13
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733205
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Характеристики

Бренд
Rondell
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.5x29.3x40.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х41х33
Вес, кг.
33

Описание товара Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный

Микроволновая печь Rondell сочетает в себе элегантный черный дизайн и функциональные возможности, что делает её отличным выбором для любой кухни. Устройство обладает вместимостью 23 литра, что идеально подходит как для разогрева, так и для приготовления различных блюд. Эта модель оснащена электронным управлением для точной настройки режимов готовки. Яркий дисплей обеспечивает удобное взаимодействие с пользователем, отображая всю необходимую информацию. Микроволновая печь имеет мощность микроволн 800 Вт и гриль мощностью 1000 Вт, позволяя добиваться идеальных результатов при приготовлении блюд с золотистой корочкой. Навесная дверца оснащена удобной ручкой, что обеспечивает лёгкий доступ к внутреннему пространству печи, а внутреннее покрытие из эмали упрощает процесс очистки. Диаметр поворотного стола составляет 27 см, что позволяет равномерно прогревать еду. Независимое исполнение печи даёт возможность разместить её в любом удобном месте. Продукция компании Rondell производится в Китае, что гарантирует высокое качество и надежность. Эта микроволновая печь не оснащена инверторной технологией, что делает её более доступной по цене, оставаясь при этом функциональным и практичным дополнением вашей кухни. С Rondell приготовление еды станет более комфортным и быстрым.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rondell
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.5x29.3x40.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Rondell сочетает в себе элегантный черный дизайн и функциональные возможности, что делает её отличным выбором для любой кухни. Устройство обладает вместимостью 23 литра, что идеально подходит как для разогрева, так и для приготовления различных блюд. Эта модель оснащена электронным управлением для точной настройки режимов готовки. Яркий дисплей обеспечивает удобное взаимодействие с пользователем, отображая всю необходимую информацию. Микроволновая печь имеет мощность микроволн 800 Вт и гриль мощностью 1000 Вт, позволяя добиваться идеальных результатов при приготовлении блюд с золотистой корочкой. Навесная дверца оснащена удобной ручкой, что обеспечивает лёгкий доступ к внутреннему пространству печи, а внутреннее покрытие из эмали упрощает процесс очистки. Диаметр поворотного стола составляет 27 см, что позволяет равномерно прогревать еду. Независимое исполнение печи даёт возможность разместить её в любом удобном месте. Продукция компании Rondell производится в Китае, что гарантирует высокое качество и надежность. Эта микроволновая печь не оснащена инверторной технологией, что делает её более доступной по цене, оставаясь при этом функциональным и практичным дополнением вашей кухни. С Rondell приготовление еды станет более комфортным и быстрым.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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