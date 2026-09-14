Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый
Vitek VT-MW1825 это микроволновая печь с грилем, рассчитанная на объем 25 л и мощность микроволн 900 Вт. Белый корпус с хромированными элементами и полноразмерной стеклянной дверцей выглядит современно и легко сочетается с техникой в светлом интерьере. Внутренняя подсветка позволяет контролировать процесс готовки, а стол диаметром 270 мм распределяет микроволны равномерно по всей площади посуды. Модель оснащена электронным управлением. Быстрый старт запускает печь одним нажатием, кнопка "+30 сек" увеличивает время, пауза дает возможность проверить степень готовности. Доступно 14 уровней мощности, что позволяет подобрать режим под разные продукты. Таймер рассчитан на 95 мин, поддерживаются отложенный старт и многоэтапное приготовление с сохранением параметров. Для экономии энергии предусмотрен эко режим, а блокировка от детей защищает панель управления. Функциональность дополняют автоматические алгоритмы. Автоматическая разморозка работает по весу и времени, ускоренная разморозка и экспресс разогрев экономят время, автоматический разогрев подбирает оптимальные параметры. Гриль мощностью 1000 Вт позволяет подрумянить блюда, а решетка в комплекте обеспечивает правильную циркуляцию тепла. Для удобства пользователя предусмотрено 9 программ: молоко или кофе, рис, спагетти, картофель, авто подогрев, рыба, курица, говядина или баранина, мясо на шпажках. Камера покрыта эмалью легкой очистки, поверхность устойчива к запахам и следам жира, легко поддерживать порядок. Размеры печи 483x425x281 мм позволяют легко разместить ее на столешнице или встроить в подходящую нишу. Конструкция весом 14 кг выполнена из прочных материалов и обеспечивает надежное положение во время эксплуатации. Vitek VT-MW1825 сочетает вместительную камеру, расширенные режимы и гриль, обеспечивая удобство и стабильный результат в повседневной готовке. Основные характеристики Объем: 25 л Мощность микроволн: 900 Вт Тип управления: электронное Диаметр поворотного стола: 270 мм Внутреннее освещение
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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