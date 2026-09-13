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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703770
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
48.5x29.3x40.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная

Отдельностоящая микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 — компактное и полезное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить на шкаф, на свободную столешницу, но не рекомендуется ставить на другие приборы, например, холодильник. Цвет этой модели: черный. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 23 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: кнопочные + поворотные. Количество режимов в данной модели Хендай: 3 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны, Автоматический режим разморозки, Автоматический режим приготовления. Если вы спешите, а еду нужно разогреть, используйте быстрый старт — благодаря ему 30 секунд прибор работает на полной мощности. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
48.5x29.3x40.5см
Страна производитель
Китай
Описание
Отдельностоящая микроволновая печь Hyundai HYM-D3010 — компактное и полезное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить на шкаф, на свободную столешницу, но не рекомендуется ставить на другие приборы, например, холодильник. Цвет этой модели: черный. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 23 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: кнопочные + поворотные. Количество режимов в данной модели Хендай: 3 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны, Автоматический режим разморозки, Автоматический режим приготовления. Если вы спешите, а еду нужно разогреть, используйте быстрый старт — благодаря ему 30 секунд прибор работает на полной мощности. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса
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Доставка
Отзывы


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