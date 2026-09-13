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Микроволновая печь Brasson MW2070D-8BL,20л, 700 Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Brasson MW2070D-8BL,20л, 700 Вт, черная

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Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 1
Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 2
Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 3
Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 4
Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 5
Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 6
Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 7
Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 8
Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 9
Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 10
Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 1
  • Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 2
  • Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 3
  • Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 4
  • Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 5
  • Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 6
  • Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 7
  • Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 8
  • Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 9
  • Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 10
  • Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL,700Вт,20л, 8 программ, дисплей,защита от детей,черная, 454979 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720126
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Характеристики

Бренд
BRASSON
Тип
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.3x34.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х39х27
Вес, кг.
10.89

Описание товара Микроволновая печь Brasson MW2070D-8BL,20л, 700 Вт, черная

Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL – идеальное сочетание надежности и стиля. Компактная и мощная печь точно порадует вас разнообразным функционалом и простым управлением. Микроволновая печь BRASSON имеет мощность 700 Вт и объем 20 литров. Русифицированная и интуитивно понятная панель управления поможет максимально легко использовать прибор. Для работы печи можно выбрать и мощность, и вес продуктов. При этом печь имеет 8 автоматических программ для приготовления ваших любимых блюд. Пицца, спагетти, картофель, рыба и другое – достаточно выбрать тип блюда и приблизительный вес. Размораживать можно, выбрав время в режиме быстрой разморозки или вес в режиме авто-разморозки. Оба варианта позволят аккуратно разморозить продукты, сохранив их неприготовленными. Все действия будут отображаться на дисплее, на котором можно легко настроить часы для вашего удобства. Также микроволновая печь имеет функцию отложенного старта и блок-защиту от детей.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Brasson MW2070D-8BL,20л, 700 Вт, черная




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Характеристики
Бренд
BRASSON
Тип
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.3x34.2 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL – идеальное сочетание надежности и стиля. Компактная и мощная печь точно порадует вас разнообразным функционалом и простым управлением. Микроволновая печь BRASSON имеет мощность 700 Вт и объем 20 литров. Русифицированная и интуитивно понятная панель управления поможет максимально легко использовать прибор. Для работы печи можно выбрать и мощность, и вес продуктов. При этом печь имеет 8 автоматических программ для приготовления ваших любимых блюд. Пицца, спагетти, картофель, рыба и другое – достаточно выбрать тип блюда и приблизительный вес. Размораживать можно, выбрав время в режиме быстрой разморозки или вес в режиме авто-разморозки. Оба варианта позволят аккуратно разморозить продукты, сохранив их неприготовленными. Все действия будут отображаться на дисплее, на котором можно легко настроить часы для вашего удобства. Также микроволновая печь имеет функцию отложенного старта и блок-защиту от детей.
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