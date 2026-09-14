Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый

Ищете микроволновую печь, которая сочетает просторную камеру, понятное управление и аккуратный внешний вид для светлой кухни? Vitek VT-MW1525 в белом цвете создана как раз для ежедневных задач. Объем 25 л дает свободу в выборе посуды, удобно ставить большие тарелки и высокие формы. Стеклянный поворотный стол диаметром 270 мм распределяет микроволны равномерно по центру и краям, внутренняя подсветка и полноразмерная дверца из закаленного стекла обеспечивают хороший обзор процесса. Белый корпус визуально облегчает фасад, а хромированные детали поддерживают чистую геометрию и гармонируют с современной техникой. Управление электронное, интуитивно понятное с первого контакта. Быстрый старт запускает цикл сразу, кнопка +30 с добавляет время без перезапуска, пауза помогает оценить степень готовности. При необходимости можно отключить звуковой сигнал, чтобы не мешать домочадцам. Доступно 11 уровней мощности, благодаря чему легко подобрать интенсивность под напитки, гарниры, полуфабрикаты и плотные блюда. Таймер рассчитан на 95 мин, что удобно для рецептов с длинными интервалами и многоэтапной обработкой. Автоматические режимы снимают рутину и повышают повторяемость результата. Автоматическая разморозка корректно работает по времени и по весу продукта, ускоренная разморозка экономит минуты в плотный день, экспресс приготовление помогает быстро довести блюдо до нужной температуры. Предусмотрено автоматическое приготовление и автоматический разогрев, а также 6 популярных программ для кофе, риса, спагетти, картофеля, авто подогрева и рыбы. Поддерживается приготовление в несколько этапов с сохранением параметров в памяти, что удобно для часто повторяющихся сценариев. Практичность дополняет конструкция камеры. Гладкие стенки покрыты эмалью легкой очистки, следы разогрева и капли соусов убираются за минуты, поверхность устойчива к мелким царапинам и не удерживает запахи. Блокировка от детей защищает панель от случайных нажатий, а отключение звуковой индикации делает работу тише в вечерние часы. Размеры 483?418?281 мм позволяют без труда найти место на кухне, а масса 13.3 кг добавляет устойчивости при открывании двери и удобства при установке. Vitek VT-MW1525 объединяет вместительную камеру, точные режимы и спокойную эстетику белого корпуса, помогая экономить время на разогреве и уходе и поддерживать аккуратный вид рабочей зоны изо дня в день. Гарантия 24 месяца дополнительно подтверждает надежность устройства.