Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб.
В наличии
Код товара: 697161
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
49,5 х 35,3 х 28,8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х29
Вес, кг.
11.3
Описание товара Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая
Микроволновая печь Energy EMW-20710Е белого цвета обладает внутренним объемом 20 л и мощностью 700 Вт. Она оснащена дисплеем с часами и таймером. Модель управляется с помощью поворотного механизма. Навесная дверца устройства открывается налево.
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
49,5 х 35,3 х 28,8 см
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь Energy EMW-20710Е белого цвета обладает внутренним объемом 20 л и мощностью 700 Вт. Она оснащена дисплеем с часами и таймером. Модель управляется с помощью поворотного механизма. Навесная дверца устройства открывается налево.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая - по цене 7170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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