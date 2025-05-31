Микроволновая печь Midea AM820CMF
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 73456
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
48х38х28
Вес, кг.
12
Описание товара Микроволновая печь Midea AM820CMF
Микроволновая печь Midea AM820CMF объемом 20 литров предназначена для подогрева напитков и пищи. Имеет 12 режимов работы: автоменю (8 пунктов), размораживание по весу, размораживание по времени, быстрое приготовление, быстрый старт. Мощность регулируется на 5 уровней. При открытой дверце предусмотрена защита от включения. Блокировка от детей, часы, отложенный старт, справки делают процесс приготовления еще более комфортным.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитМикроволновая печь LG MS2042DB, 20л, черная
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитМикроволновая печь LG MS20R42D
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитМикроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый
-
В наличииЦена 8 380 руб.2095 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная
-
В наличииЦена 8 770 руб. 15 120 руб.2193 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белая
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитМикроволновая печь LG BLACK MH6032GAS
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23K3515AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 10 630 руб.2658 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь
-
В наличииЦена 11 040 руб.2760 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Беларусь
Микроволновая печь Midea AM820CMF объемом 20 литров предназначена для подогрева напитков и пищи. Имеет 12 режимов работы: автоменю (8 пунктов), размораживание по весу, размораживание по времени, быстрое приготовление, быстрый старт. Мощность регулируется на 5 уровней. При открытой дверце предусмотрена защита от включения. Блокировка от детей, часы, отложенный старт, справки делают процесс приготовления еще более комфортным.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Достоинства:
Комментарий:
Вскрыта заводская упаковка. Пока работает, что будет дальше не знаю.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично ,жена очень рада )
Достоинства:
Комментарий:
Красивая и простая в эксплуатации. М ы довольны.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравилась. все функции работают как заявленно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная микррволновая, советую
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивая , физические кнопки , греет хорошо . Довольны
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро.Но нет ни гарантийного талона ,ни инструкции
Достоинства:
Комментарий:
Отличная микроволновая печь. Всё работает, прошло вовремя
Достоинства:
Комментарий:
Красивафя печка, родителям понравилось
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар. работает без нареканий уже пол года
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за доставку всё Супер!!!
Достоинства:
Комментарий:
микроволновая печь хорошая работает,а дальше будет видно, стильная выглядит добротно .
Достоинства:
Комментарий:
Отличная микроволновка, красивая, с очень удобным управлением!
Достоинства:
Комментарий:
думала корпус будет светлее, на деле прямо серебристый. зеркальная поверхность не так уж сильно пачкается
Достоинства:
Комментарий:
работает, греет, на вид симпатичная, что ещё надо от СВЧ печи, надёжность покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
прислали не того цвета,но на качество не повлияло.Простая в управлении.
Достоинства:
Комментарий:
Греет, показывает время и блестит в углу. А ещё на ней удобно стоит вафельница.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше чем ожидалось.Самая стильная в своей ценовой категории, Удобна в пользовании и быстро греет именно еду, а не тарелку! Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая микроволновая печь, пока рано делать выводы, т.к только начали пользоваться, но все греет, все функции работают, все нравится)
Достоинства:
Комментарий:
Как говорится,всё познаётся в сравнении:До этого была LG,лет 7 ей,дизайн так себе,но для того времени более или менее,а у этой и дизайн класс и ,что удивила на вид маленькая,компактная,а литраж 20л.,мне понравилась,в работе куда с добром,очень оригинальный продукт,советую,как по дизайну,так и по работе,спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок) Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Пришла не с зеркальным стеклом а, с тёмным
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, удобные настройки таймера
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичная микроволновка,но цвет отличается от фото на карточке товара.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает без нареканий, маркая панель(((
Достоинства:
Комментарий:
отличная микроволновка, со своими функциями справляется.смотреться стильно
Достоинства:
Комментарий:
Еще один дивайс данного производителя. При покупке бытовой техники стараюсь брать его. Это одна из старейших (1968 г.) и мощнейших китайских фирм, с высоким уровнем качества. Теперь о самой СВЧ - печь, внешне выглядит компактно, но при этом весьма вместительная. Управление элементарное, при том, что можно задавать различные параметры. У меня одна программа - нажал кнопку и разогревай. Не ошибусь если скажу, что так делают 99% потребителей. До этого аппарата у меня был весьма навороченный Bork, с грилем и массой программ. За 15 лет пользовался только одной кнопкой. Многие пишут про маркость стеклянной поверхности midea. Руки надо мыть перед едой и ничего пачкаться не будет. Надеюсь, что прослужит данный агрегат, так же как и bort, который до сих пор пашет на даче.
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Красивая,простая в управлении очень понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
отличная микроволновка, беру уже вторую на дачу
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичная. Управление интуитивно понятное. Мощности без проблем хватает и на размораживание и на разогревание. Я очень доволен покупкой. Рекомендую, как минимум, к рассмотрению.
Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроволновая печь Midea AM820CMF
Достоинства:
Комментарий:
Вскрыта заводская упаковка. Пока работает, что будет дальше не знаю.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично ,жена очень рада )
Достоинства:
Комментарий:
Красивая и простая в эксплуатации. М ы довольны.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравилась. все функции работают как заявленно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная микррволновая, советую
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивая , физические кнопки , греет хорошо . Довольны
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро.Но нет ни гарантийного талона ,ни инструкции
Достоинства:
Комментарий:
Отличная микроволновая печь. Всё работает, прошло вовремя
Достоинства:
Комментарий:
Красивафя печка, родителям понравилось
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар. работает без нареканий уже пол года
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за доставку всё Супер!!!
Достоинства:
Комментарий:
микроволновая печь хорошая работает,а дальше будет видно, стильная выглядит добротно .
Достоинства:
Комментарий:
Отличная микроволновка, красивая, с очень удобным управлением!
Достоинства:
Комментарий:
думала корпус будет светлее, на деле прямо серебристый. зеркальная поверхность не так уж сильно пачкается
Достоинства:
Комментарий:
работает, греет, на вид симпатичная, что ещё надо от СВЧ печи, надёжность покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
прислали не того цвета,но на качество не повлияло.Простая в управлении.
Достоинства:
Комментарий:
Греет, показывает время и блестит в углу. А ещё на ней удобно стоит вафельница.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше чем ожидалось.Самая стильная в своей ценовой категории, Удобна в пользовании и быстро греет именно еду, а не тарелку! Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая микроволновая печь, пока рано делать выводы, т.к только начали пользоваться, но все греет, все функции работают, все нравится)
Достоинства:
Комментарий:
Как говорится,всё познаётся в сравнении:До этого была LG,лет 7 ей,дизайн так себе,но для того времени более или менее,а у этой и дизайн класс и ,что удивила на вид маленькая,компактная,а литраж 20л.,мне понравилась,в работе куда с добром,очень оригинальный продукт,советую,как по дизайну,так и по работе,спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок) Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Пришла не с зеркальным стеклом а, с тёмным
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, удобные настройки таймера
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичная микроволновка,но цвет отличается от фото на карточке товара.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает без нареканий, маркая панель(((
Достоинства:
Комментарий:
отличная микроволновка, со своими функциями справляется.смотреться стильно
Достоинства:
Комментарий:
Еще один дивайс данного производителя. При покупке бытовой техники стараюсь брать его. Это одна из старейших (1968 г.) и мощнейших китайских фирм, с высоким уровнем качества. Теперь о самой СВЧ - печь, внешне выглядит компактно, но при этом весьма вместительная. Управление элементарное, при том, что можно задавать различные параметры. У меня одна программа - нажал кнопку и разогревай. Не ошибусь если скажу, что так делают 99% потребителей. До этого аппарата у меня был весьма навороченный Bork, с грилем и массой программ. За 15 лет пользовался только одной кнопкой. Многие пишут про маркость стеклянной поверхности midea. Руки надо мыть перед едой и ничего пачкаться не будет. Надеюсь, что прослужит данный агрегат, так же как и bort, который до сих пор пашет на даче.
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Красивая,простая в управлении очень понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
отличная микроволновка, беру уже вторую на дачу
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичная. Управление интуитивно понятное. Мощности без проблем хватает и на размораживание и на разогревание. Я очень доволен покупкой. Рекомендую, как минимум, к рассмотрению.