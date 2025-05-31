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Микроволновая печь Midea AM820CMF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Midea AM820CMF

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Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 1
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Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 3
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Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 6
Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 7
Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 8
Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 9
Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 10
Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 11
Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 1
  • Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 2
  • Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 3
  • Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 4
  • Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 5
  • Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 6
  • Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 7
  • Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 8
  • Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 9
  • Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 10
  • Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 11
  • Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 73456
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
48х38х28
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая печь Midea AM820CMF

Микроволновая печь Midea AM820CMF объемом 20 литров предназначена для подогрева напитков и пищи. Имеет 12 режимов работы: автоменю (8 пунктов), размораживание по весу, размораживание по времени, быстрое приготовление, быстрый старт. Мощность регулируется на 5 уровней. При открытой дверце предусмотрена защита от включения. Блокировка от детей, часы, отложенный старт, справки делают процесс приготовления еще более комфортным.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Midea AM820CMF

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Вскрыта заводская упаковка. Пока работает, что будет дальше не знаю.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Богдан Л.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично ,жена очень рада )
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Оксана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая и простая в эксплуатации. М ы довольны.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Лариса

Достоинства:


Комментарий:
очень понравилась. все функции работают как заявленно.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алена З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная микррволновая, советую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивая , физические кнопки , греет хорошо . Довольны
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Олеся Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро.Но нет ни гарантийного талона ,ни инструкции
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная микроволновая печь. Всё работает, прошло вовремя
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Красивафя печка, родителям понравилось
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
ЕЛЕНА Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар. работает без нареканий уже пол года
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Альберт Р.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за доставку всё Супер!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
микроволновая печь хорошая работает,а дальше будет видно, стильная выглядит добротно .
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная микроволновка, красивая, с очень удобным управлением!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
думала корпус будет светлее, на деле прямо серебристый. зеркальная поверхность не так уж сильно пачкается
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Vitality Z.

Достоинства:


Комментарий:
работает, греет, на вид симпатичная, что ещё надо от СВЧ печи, надёжность покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Виктория

Достоинства:


Комментарий:
прислали не того цвета,но на качество не повлияло.Простая в управлении.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Греет, показывает время и блестит в углу. А ещё на ней удобно стоит вафельница.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Анжелика А.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше чем ожидалось.Самая стильная в своей ценовой категории, Удобна в пользовании и быстро греет именно еду, а не тарелку! Советую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивая микроволновая печь, пока рано делать выводы, т.к только начали пользоваться, но все греет, все функции работают, все нравится)
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Как говорится,всё познаётся в сравнении:До этого была LG,лет 7 ей,дизайн так себе,но для того времени более или менее,а у этой и дизайн класс и ,что удивила на вид маленькая,компактная,а литраж 20л.,мне понравилась,в работе куда с добром,очень оригинальный продукт,советую,как по дизайну,так и по работе,спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Solona

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок) Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла не с зеркальным стеклом а, с тёмным
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Alexander B.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, удобные настройки таймера
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Тимур Г.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичная микроволновка,но цвет отличается от фото на карточке товара.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает без нареканий, маркая панель(((
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Виктория Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная микроволновка, со своими функциями справляется.смотреться стильно
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Еще один дивайс данного производителя. При покупке бытовой техники стараюсь брать его. Это одна из старейших (1968 г.) и мощнейших китайских фирм, с высоким уровнем качества. Теперь о самой СВЧ - печь, внешне выглядит компактно, но при этом весьма вместительная. Управление элементарное, при том, что можно задавать различные параметры. У меня одна программа - нажал кнопку и разогревай. Не ошибусь если скажу, что так делают 99% потребителей. До этого аппарата у меня был весьма навороченный Bork, с грилем и массой программ. За 15 лет пользовался только одной кнопкой. Многие пишут про маркость стеклянной поверхности midea. Руки надо мыть перед едой и ничего пачкаться не будет. Надеюсь, что прослужит данный агрегат, так же как и bort, который до сих пор пашет на даче.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! Красивая,простая в управлении очень понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Надежда И.

Достоинства:


Комментарий:
отличная микроволновка, беру уже вторую на дачу
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичная. Управление интуитивно понятное. Мощности без проблем хватает и на размораживание и на разогревание. Я очень доволен покупкой. Рекомендую, как минимум, к рассмотрению.



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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Беларусь
Описание
Микроволновая печь Midea AM820CMF объемом 20 литров предназначена для подогрева напитков и пищи. Имеет 12 режимов работы: автоменю (8 пунктов), размораживание по весу, размораживание по времени, быстрое приготовление, быстрый старт. Мощность регулируется на 5 уровней. При открытой дверце предусмотрена защита от включения. Блокировка от детей, часы, отложенный старт, справки делают процесс приготовления еще более комфортным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Вскрыта заводская упаковка. Пока работает, что будет дальше не знаю.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Богдан Л.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично ,жена очень рада )
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Оксана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая и простая в эксплуатации. М ы довольны.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Лариса

Достоинства:


Комментарий:
очень понравилась. все функции работают как заявленно.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алена З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная микррволновая, советую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивая , физические кнопки , греет хорошо . Довольны
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Олеся Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро.Но нет ни гарантийного талона ,ни инструкции
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная микроволновая печь. Всё работает, прошло вовремя
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Красивафя печка, родителям понравилось
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
ЕЛЕНА Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар. работает без нареканий уже пол года
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Альберт Р.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за доставку всё Супер!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
микроволновая печь хорошая работает,а дальше будет видно, стильная выглядит добротно .
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная микроволновка, красивая, с очень удобным управлением!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
думала корпус будет светлее, на деле прямо серебристый. зеркальная поверхность не так уж сильно пачкается
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Vitality Z.

Достоинства:


Комментарий:
работает, греет, на вид симпатичная, что ещё надо от СВЧ печи, надёжность покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Виктория

Достоинства:


Комментарий:
прислали не того цвета,но на качество не повлияло.Простая в управлении.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Греет, показывает время и блестит в углу. А ещё на ней удобно стоит вафельница.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Анжелика А.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше чем ожидалось.Самая стильная в своей ценовой категории, Удобна в пользовании и быстро греет именно еду, а не тарелку! Советую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивая микроволновая печь, пока рано делать выводы, т.к только начали пользоваться, но все греет, все функции работают, все нравится)
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Как говорится,всё познаётся в сравнении:До этого была LG,лет 7 ей,дизайн так себе,но для того времени более или менее,а у этой и дизайн класс и ,что удивила на вид маленькая,компактная,а литраж 20л.,мне понравилась,в работе куда с добром,очень оригинальный продукт,советую,как по дизайну,так и по работе,спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Solona

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок) Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла не с зеркальным стеклом а, с тёмным
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Alexander B.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, удобные настройки таймера
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Тимур Г.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичная микроволновка,но цвет отличается от фото на карточке товара.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает без нареканий, маркая панель(((
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Виктория Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная микроволновка, со своими функциями справляется.смотреться стильно
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Еще один дивайс данного производителя. При покупке бытовой техники стараюсь брать его. Это одна из старейших (1968 г.) и мощнейших китайских фирм, с высоким уровнем качества. Теперь о самой СВЧ - печь, внешне выглядит компактно, но при этом весьма вместительная. Управление элементарное, при том, что можно задавать различные параметры. У меня одна программа - нажал кнопку и разогревай. Не ошибусь если скажу, что так делают 99% потребителей. До этого аппарата у меня был весьма навороченный Bork, с грилем и массой программ. За 15 лет пользовался только одной кнопкой. Многие пишут про маркость стеклянной поверхности midea. Руки надо мыть перед едой и ничего пачкаться не будет. Надеюсь, что прослужит данный агрегат, так же как и bort, который до сих пор пашет на даче.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! Красивая,простая в управлении очень понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Надежда И.

Достоинства:


Комментарий:
отличная микроволновка, беру уже вторую на дачу
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичная. Управление интуитивно понятное. Мощности без проблем хватает и на размораживание и на разогревание. Я очень доволен покупкой. Рекомендую, как минимум, к рассмотрению.


Микроволновая печь Midea AM820CMF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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