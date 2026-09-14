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Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый

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Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 1
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 2
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 3
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 4
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 5
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 6
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 7
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 8
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 9
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 10
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 11
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 12
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 13
Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 2
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 3
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 4
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 5
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 6
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 7
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 8
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 9
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 10
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 11
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 12
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 13
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733192
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Характеристики

Бренд
Haier
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
44x25.9x35.6 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
49х38х28
Вес, кг.
28

Описание товара Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый

Отдельностоящая микроволновая печь Haier HMB-DM208SA — компактное и полезное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить на шкаф, на свободную столешницу, но не рекомендуется ставить на другие приборы, например, холодильник. Цвет этой модели: серебристый. Количество стекол в двери: 2 шт. Благодаря этому микроволновое излучение не выходит наружу, а также не перегреваются внешние панели. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: кнопочные + поворотные. Количество режимов в данной модели Хайер: 2 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны, Автоматический режим разморозки. Выберите гриль, чтобы получить поджаристую корочку на мясе или рыбе. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
Haier
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
44x25.9x35.6 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Отдельностоящая микроволновая печь Haier HMB-DM208SA — компактное и полезное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить на шкаф, на свободную столешницу, но не рекомендуется ставить на другие приборы, например, холодильник. Цвет этой модели: серебристый. Количество стекол в двери: 2 шт. Благодаря этому микроволновое излучение не выходит наружу, а также не перегреваются внешние панели. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: кнопочные + поворотные. Количество режимов в данной модели Хайер: 2 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны, Автоматический режим разморозки. Выберите гриль, чтобы получить поджаристую корочку на мясе или рыбе. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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