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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 11
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 12
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 13
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 14
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 15
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 16
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 17
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 18
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 19
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 4
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  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 11
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 12
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 13
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 14
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 15
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 16
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 17
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 18
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 19
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733214
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Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
49x28.7x39.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х34
Вес, кг.
34

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный

Ищете функциональную микроволновую печь для повседневного использования? Vitek VT-MW1323 справляется с разогревом, разморозкой и простым приготовлением, при этом выглядит стильно и современно. Камера объемом 23 л подходит для стандартных тарелок и форм, а система равномерного распределения микроволн обеспечивает одинаковый прогрев без перегрева. Полноразмерная дверца из закаленного стекла и внутренняя подсветка дают полный обзор процесса, а черный корпус с хромированными акцентами и ручкой из нержавеющей стали подчеркивает аккуратный дизайн. Управление электронное и удобное. Быстрый старт запускает процесс одним касанием, кнопка "+30 сек" позволяет продлить время работы, пауза помогает проверить готовность. Предусмотрено 11 уровней мощности, что дает возможность подстроиться под разные продукты от напитков до плотных блюд. Таймер рассчитан на 95 мин, а функция отложенного старта и многоэтапное приготовление позволяют сочетать разморозку и нагрев в одном цикле. Модель оснащена автоматикой, которая экономит время. Автоматическая разморозка корректно работает по весу, автоматический разогрев выбирает оптимальные параметры, а технология плоского дна без поворотного диска увеличивает полезный объем камеры и делает работу тише. При необходимости можно остановить платформу, что удобно при использовании нестандартной посуды. Внутренняя эмаль легкой очистки устойчива к царапинам и запахам, ухаживать за камерой легко. В арсенале 8 встроенных программ: попкорн, молоко или кофе, рис, спагетти, печеный картофель, пицца, рыба и автоматический подогрев. Для безопасности предусмотрена блокировка от детей. Дисплей белого свечения с часами хорошо читается под любым углом. Размеры печи 49x39.2x28.7 см позволяют удобно разместить ее на столешнице или в нише, а масса 13.5 кг обеспечивает устойчивость. Vitek VT-MW1323 сочетает вместительную камеру, точные режимы и продуманный дизайн, оставаясь надежным помощником в повседневной готовке



Теги товара: 23 л, 900 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Развернуть
Габариты
49x28.7x39.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Ищете функциональную микроволновую печь для повседневного использования? Vitek VT-MW1323 справляется с разогревом, разморозкой и простым приготовлением, при этом выглядит стильно и современно. Камера объемом 23 л подходит для стандартных тарелок и форм, а система равномерного распределения микроволн обеспечивает одинаковый прогрев без перегрева. Полноразмерная дверца из закаленного стекла и внутренняя подсветка дают полный обзор процесса, а черный корпус с хромированными акцентами и ручкой из нержавеющей стали подчеркивает аккуратный дизайн. Управление электронное и удобное. Быстрый старт запускает процесс одним касанием, кнопка "+30 сек" позволяет продлить время работы, пауза помогает проверить готовность. Предусмотрено 11 уровней мощности, что дает возможность подстроиться под разные продукты от напитков до плотных блюд. Таймер рассчитан на 95 мин, а функция отложенного старта и многоэтапное приготовление позволяют сочетать разморозку и нагрев в одном цикле. Модель оснащена автоматикой, которая экономит время. Автоматическая разморозка корректно работает по весу, автоматический разогрев выбирает оптимальные параметры, а технология плоского дна без поворотного диска увеличивает полезный объем камеры и делает работу тише. При необходимости можно остановить платформу, что удобно при использовании нестандартной посуды. Внутренняя эмаль легкой очистки устойчива к царапинам и запахам, ухаживать за камерой легко. В арсенале 8 встроенных программ: попкорн, молоко или кофе, рис, спагетти, печеный картофель, пицца, рыба и автоматический подогрев. Для безопасности предусмотрена блокировка от детей. Дисплей белого свечения с часами хорошо читается под любым углом. Размеры печи 49x39.2x28.7 см позволяют удобно разместить ее на столешнице или в нише, а масса 13.5 кг обеспечивает устойчивость. Vitek VT-MW1323 сочетает вместительную камеру, точные режимы и продуманный дизайн, оставаясь надежным помощником в повседневной готовке


Теги товара: 23 л, 900 Вт, черные, для офиса
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