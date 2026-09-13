Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703985
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
звуковой сигнал
Страна производства
Республика Корея
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
таймер
Объем
20
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.3x36.0см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х27
Вес, кг.
11.3
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый
Микроволновая печь обладает эргономичным дизайном, который будет отлично смотреться на любой кухне. Данная модель станет отличным помощником для приготовления ваших любимых блюд.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитМикроволновая печь LG MS2042DB, 20л, черная
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитМикроволновая печь LG MS20R42D
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитМикроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый
-
В наличииЦена 8 380 руб.2095 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная
-
В наличииЦена 8 770 руб. 15 120 руб.2193 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белая
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитМикроволновая печь LG BLACK MH6032GAS
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23K3515AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 10 630 руб.2658 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь
-
В наличииЦена 11 040 руб.2760 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
звуковой сигнал
Страна производства
Республика Корея
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
таймер
Объем
20
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Развернуть
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.3x36.0см
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь обладает эргономичным дизайном, который будет отлично смотреться на любой кухне. Данная модель станет отличным помощником для приготовления ваших любимых блюд.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый